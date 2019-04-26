Фестиваль «Карапузы, на старт-2019» в Красноярске состоится в День защиты детей, 1 июня

Впервые «Сопка» примет таких юных спортсменов. Наследие Зимней универсиады-2019 протестируют малыши в возрасте от 7 месяцев до 3 лет.

Каждый ребёнок выступит в своей возрастной категории:

- 1 группа: 7-9 месяцев;

- 2 группа: 10-12 месяцев;

- 3 группа: 1 год 1 месяц – 1,5 года;

- 4 группа: 1 год 7 месяцев - 2 года;

- 5 группа: 2 года 1 месяц – 2,5 года;

- 6 группа: 2 года 7 месяцев – 3 года (дата рождения до 1 июня включительно).

Красноярск продолжает оставаться российским лидером по количеству участников соревнований карапузов – 540 малышей. Они соревнуются сразу на 15 дорожках.

В каждой группе – 90 малышей. Победители среди мальчиков и девочек определятся в каждой возрастной группе по лучшему техническому результату (по времени) преодоления дистанции. Её протяжённость зависит от возраста участников: для малышей, которые еще не умеют ходить, 10 метров, для детей постарше до 20 метров.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Как обычно, в каждой группе будут определены не только победители, но и призёры специальных номинаций:

- «Малыш-философ. Малыш, который никуда не торопится»;

- «Самая креативная семья. Образ 2019»;

- «Самые дружные болельщики»;

- «Самый удачливый малыш» и другие.

Все малыши получат сувениры и подарки от организаторов и партнёров фестиваля! Награждать победителей будут именитые спортсмены.

Регистрация на IX открытый фестиваль Красноярска «Карапузы, на старт!» начнётся 12 мая в 12.00 и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации необходимо отправить заявку-письмо на электронный адрес: konkurs_kp@mail.ru; в теме письма обязательно указать: «Карапузы, на старт» и обязательно номер группы (в зависимости от возраста участника).

При регистрации в теле письма необходимо указать Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей участника, контактный телефон, а также имя, фамилию и дату рождения ребёнка. Заявка без действующего контактного телефона рассматриваться не будет. Неправильно оформленная заявка рассматриваться не будет.

Если вы регистрируете двоих детей, заявку отправляйте отдельно на каждого!

Итоги регистрации будут опубликованы поэтапно с 13 по 18 мая.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Регистрация возможна только по электронной почте. Сам факт регистрации не означает, что вы попадете в число участников. Потому что обычно участники набираются очень быстро. Например, в прошлом году все шесть групп, 540 малышей, зарегистрировались за считанные дни, а самые популярные группы - за минуты. Так, 90 малышей 4-й группы (1 год 7 месяцев - 2 года) были набраны за 1,5 (!) минуты, 3-й группы - за полтора часа.

Организаторы Фестиваля: издательский дом «Комсомольская правда», КРАССПОРТ, МАУ «Центр реализации социальных проектов».