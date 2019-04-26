Инвестиционная привлекательность как залог успеха

Российская команда впервые выиграла конкурс CFA Institute Research Challenge. CFA (Chartered Financial Analyst) — это самая известная и авторитетная в мире программа обучения в сфере инвестиционного анализа и управления инвестициями. В России эта ассоциация также имеет свое представительство. Во всем мире ежегодно свыше 160 тысяч человек предпринимают попытку сдать экзамены на сертификат CFA, из которых только около 600 живут в России.

Московские студенты одержали победу, представив на конкурсе анализ инвестиционный привлекательности компании «Норникель». Как правило, в качестве объекта анализа выбирается публичная компания, показавшая себя в минувшем году незаурядным игроком:

- Впервые за 14 лет существования этого престижного конкурса победу празднует не только Ассоциация CFA Россия, но и российская система экономического образования, которая за несколько лет поднялась на новый уровень, - комментирует Владимир Туткевич, генеральный директор Ассоциации CFA. - Хочу поблагодарить «Норникель» за содействие в проведении олимпиады. Презентация компании помогла студентам во время конкурсной защиты. Ребята доказали всем, что «Норникель» — компания будущего, а ее акции безусловно стоят того, чтобы в них вложиться.

Стоит отметить, что всего в региональном финале конкурса участвовало 43 лучших команды из 40 стран региона Европы, Ближнего Востока и Африки. Финал проходил в Цюрихе, и сейчас, одержав победу, команда МГУ отправилась на мировой финал в Нью-Йорк. Российским студентам предстоит встретиться с командами из Азии и Северной Америки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жуков, вице-президент компании по работе с инвестиционным сообществом:

- Мы рады, что ассоциация CFA выбрала «Норникель» в качестве предмета для студенческого конкурса аналитических отчетов. Наша компания представляет собой очень интересный кейс для инвестиционного анализа не только в силу своих размеров и бизнес модели, но и за счет уникальной корзины продукции, которая завязана на многие актуальные тренды мировой экономики. Мы полагаем, что популяризация инвестиционной истории «Норникеля» среди будущих профессионалов фондового рынка станет дополнительным фактором роста его инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе. Нас особо порадовало, что победителями в этом очень конкурентном международном соревновании вышли студенты ведущего российского экономического вуза — МГУ.