Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой, а под конец поднимется ветер

Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой, сообщают специалисты Гидрометцентра. Понедельник начинается оптимистично: ночные минус 3 сменятся на уверенные плюс 6 днем. Следующие четыре дня – со вторника по пятницу температура воздуха в светлое время суток продержится на уровне 12-14 градусов тепла, ночью в пределах от минус 1 до плюс 4.

В пятницу начнет моросить, небольшой дождь и возможен снег. В субботу и воскресенье прогнозируется понижение температуры на 2 – 3 градуса. Обратите внимание, что, начиная с четверга, в Красноярск возвращается ветреная погода: по прогнозам сила ветра небольшая – до 5 метров в секунду в пятницу и субботу. Однако в пасхальный день 28 апреля прогнозируется до 7 метров в секунду. В случае ухудшения специалисты МЧС сделают специальное предупреждение.

На севере Красноярского края по-прежнему прохладно, небольшой мороз – до 17-19 градусов со знаком минус ночью и 13-14 ниже нуля днем. К воскресенью там потеплеет до минус 7 градусов. Порывы ветра составят до 15 метров в секунду.