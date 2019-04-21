2019-04-21T05:53:08+03:00
Общество

У берегов Карского моря нашли немецкую подводную лодку

Об этом сообщил красноярский путешественник, который собирается уже летом разыскать субмарину времен Великой Отечественной войны
Ольга КОСТИНА
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Игорь Чапалов на берегу Карского моря Фото: СоцсетиИгорь Чапалов на берегу Карского моря Фото: Соцсети
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В Русское географическое общество поступила информация о найденной немецкой подлодке на берегу Карского моря. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил член организации, красноярский путешественник Игорь Чапалов:

Игорь Чапалов про маршрут.

«… поступила информация о нахождении на побережье Карского моря п-ва Таймыр немецкой подводной лодки, времен Великой Отечественной Войны. Координаты уточняются. В связи с тем, что мы собираемся летом работать в этом районе, нами было принято решение задействовать в экспедиции «Мы идем в Арктику» еще и гидросамолет амфибию Ч-29, для решения задач по поиску и установлению точных координат. Так что, в экологическом авиаотряде «Эклипс», кроме самолетов АН-2, АН-2 ММ «Русская Арктика» и «Заря» появилось еще одно воздушное судно - Ч-29 !!!».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас ведутся приготовления к научной экспедиции на север под названием «Мы идем в Арктику». Запланирована она на лето 2019 года. В планах путешественников - экологические исследования и очистка арктического побережья от отходов работы полярных станций времен СССР и сбор исторической информации по освоению Севера. И сейчас, помимо уже поставленных целей, добавится еще один пункт – поиск субмарины.

По информации красноярского путешественника, немецкая лодка лежит у берега, люк задраен. Возможно, ее целенаправленно завели на мель, а после экипаж покинул судно. О каком типе подлодки идет речь, пока не сообщается. Игорь Чапалов добавил, что прежде чем делать какие-то выводы, необходимо досконально изучить объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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