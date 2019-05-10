2019-05-10T05:58:57+03:00
Общество

В Красноярске грузовикам запретили ездить по Высотной

Но только по одному участку и в дневное время
Ольга КОСТИНА
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Грузовикам теперь днем нельзя ездить по ВысотнойГрузовикам теперь днем нельзя ездить по ВысотнойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 10 мая на одном из участков улицы Высотная вводится запрет на движение грузовиков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, «табу наложили» для транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. С 6 до 22.00 часов грузовики не смогут проехать по Высотной (по участку от переулка Телевизорный до проспекта Свободный). Сейчас там установлены соответствующие дорожные знаки.

- Такое решение приняла рабочая группа по мониторингу улично-дорожной сети города, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Грузовые транспортные средства в дневное время на этом участке серьезно влияют на безопасность дорожного движения и заторовую ситуацию. У всех подобных машин есть возможность выбрать альтернативный путь движения.

Указанный выше участок водители крупногабаритного транспорта смогут объехать по улице Телевизорная. А ночью, когда загруженность Высотной ниже, грузовикам разрешат проезжать по этой улице без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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