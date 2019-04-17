Зверь был беззащитен: браконьер расстрелял не вышедшего из спячки медведя

Совсем недавно отгремела «царская охота» губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который вместе со свитой убил мирно спящего в берлоге медведя. Это вызвало бурю гнева соцсетях. И вот – новый случай в Красноярском крае. 33-летний Дмитрий М., житель села Казачинское Пировского района, практически также подстрелил беззащитного зверя. Медведь, по информации охотоведов, был в спячке. А нашли преступника в буквальном смысле слова по кровавому следу…

- Инспектор краевого охотнадзора делал традиционный обход территории, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции, - и обнаружил берлогу, в которой все было залито кровью.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

След привел полицию и охотнадзор частному дому. У хозяина и была обнаружена туша зверя, снегоход, 5 гладкоствольных охотничьих ружей. Правоохранителям браконьер сказал, что сначала якобы разбудил медведя. Тот, естественно, в ярости выскочил из берлоги и нарвался на пулю. Хотя, судя по снимкам,

Местные охотники говорят, что еще недавно такой способ убийства косолапого использовали повально, но сейчас – редко.

- Ну, какая тут охота? Обычное убийство, - считает Сергей Ганчитский, охотник с 20-летним стажем из Абанского района. – Куда интереснее с собаками на медведя ходить. Тогда у зверя есть шанс уйти. Хотя такой способ – брать медведя в берлоге, и сейчас распространен. Тут каждый охотник сам решает, исходя из внутреннего чувства справедливости. К тому же, насколько я знаю, охотиться на медведя можно только в строго установленные сроки.

Это, действительно, так. На Дмитрия завели уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

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- Вон голова! Бей по голове! - напутствует губернатора Иркутской области Сергея Левченко кто-то из его свиты и протягивает шефу заряженное ружье.

Чиновник стреляет и тот же радостный голос добавляет:

- Сейчас мы такие фотографии сделаем! - явно имея в виду охотничий трофей босса - крупного медведя (подробности).