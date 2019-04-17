2019-04-17T09:32:20+03:00
Происшествия

«На тепловоз не реагировал!»: 3 человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и локомотива

Крупная авария произошла в Красноярском крае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ДТП с пассажирским автобусом и тепловозом в Красноярском краеДТП с пассажирским автобусом и тепловозом в Красноярском крае
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Осколки стекла и страшный скрежет металла, несущийся прямо на людей тепловоз, - вот, что помнят об аварии в Шарыповском районе Красноярского края очевидцы. Сегодня утром неподалеку от деревни Дубинино тепловоз за скорости врезался в автобус с пассажирами – обычный ЛИАЗ. В момент аварии в салоне находилось 10 человек. Травмы получили трое – водитель ЛИАЗа и две пассажирки. Но страху натерпелись все.

Пострадали 3 человека, включая водителя автобуса

Пострадали 3 человека, включая водителя автобуса

- Обычный рейс был, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск очевидцы. – Водитель только вел себя странно. Почему – не знаю, но когда мы на переезде застряли, он на приближение тепловоза вообще никак не реагировал. Мы кричали – ноль реакции.

Люди кричали водителю, что приближается поезд, но он не реагировал

Люди кричали водителю, что приближается поезд, но он не реагировал

Когда тепловоз протаранил автобус, водитель вообще отключился. После столкновения оказалось, что у него разбита голова. Подоспевшие медики перебинтовали его и оказали помощь другим пассажирам. Помимо водителя автобуса легкие травмы получили две женщины – у обеих лица поцарапаны осколками стекла. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, после проверки будет дана оценка состоянию водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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