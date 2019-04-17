«На тепловоз не реагировал!»: 3 человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и локомотива

Осколки стекла и страшный скрежет металла, несущийся прямо на людей тепловоз, - вот, что помнят об аварии в Шарыповском районе Красноярского края очевидцы. Сегодня утром неподалеку от деревни Дубинино тепловоз за скорости врезался в автобус с пассажирами – обычный ЛИАЗ. В момент аварии в салоне находилось 10 человек. Травмы получили трое – водитель ЛИАЗа и две пассажирки. Но страху натерпелись все.

Пострадали 3 человека, включая водителя автобуса

- Обычный рейс был, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск очевидцы. – Водитель только вел себя странно. Почему – не знаю, но когда мы на переезде застряли, он на приближение тепловоза вообще никак не реагировал. Мы кричали – ноль реакции.

Люди кричали водителю, что приближается поезд, но он не реагировал

Когда тепловоз протаранил автобус, водитель вообще отключился. После столкновения оказалось, что у него разбита голова. Подоспевшие медики перебинтовали его и оказали помощь другим пассажирам. Помимо водителя автобуса легкие травмы получили две женщины – у обеих лица поцарапаны осколками стекла. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, после проверки будет дана оценка состоянию водителя.