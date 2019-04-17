Миллиарды на надежность

Красноярская ГЭС один из «столпов» энергетики края. Ее бесперебойная работа основа развития экономики Енисейской Сибири. О сегодняшнем дне станции и ближайших перспективах читателям «КП» рассказал Михаил Хардиков, генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго», управляющей энергетическими активами En+ Group.

Чистая новая энергия

- Михаил Юрьевич, что делается для обновления Красноярской ГЭС в последнее время?

- Мы ведем постоянную программу ремонтов и поддержания надежности, а также много лет реализуем масштабную программу модернизации «Новая энергия».

Что она из себя представляет? В составе нашей группы - четыре крупные ГЭС в Сибири: Красноярская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская. Мы планомерно ведем комплексную замену не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.

В рамках этой программы с 1994-го по 2014 годы на Красноярской ГЭС были заменены все 12 гидроагрегатов. Сейчас меняем рабочие колеса. Уже заменили два из 12. Это самые мощные рабочие колеса, вес каждого - больше 240 т. На Братской ГЭС заменили 12 колес, на Усть-Илимской - четыре.

Красноярская ГЭС была и остается «жемчужиной» гидроэнергетики СибириФото: Мария ЛЕНЦ

- Каких результатов планируется достичь в результате реализации программы «Новая энергия»?

- Модернизация оборудования ГЭС, входящих в En+, позволит повысить его КПД до 96,7%, снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций.

Один из основных ожидаемых результатов реализации программы - повышение надежности и промышленной безопасности всех станций, включая Красноярскую ГЭС.

Также планируется, что, начиная с 2022 года, сибирские ГЭС En+ увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,9 млрд кВт · ч в год, работая на том же объеме воды. Еще один эффект - энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных ТЭЦ и позволит сократить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год.

- Что касается Красноярской ГЭС - о каких цифрах вложений идет речь?

- Только в 2016-2018 годах на программу модернизации ГЭС и текущие ремонтные работы было направлено в общей сложности более 3,1 млрд рублей. Эта цифра говорит о серьезности намерений En+ Group по модернизации активов. Мы выбираем самое надежное передовое оборудование, соответствующее самым высоким стандартам качества.

Беспокоиться не о чем

- В начале марта появилась информация, насторожившая красноярцев и дивногорцев, - якобы в плотине ГЭС обнаружены трещины, которые угрожают ее безопасности. Каково реальное положение дел на станции?

- Хотелось бы успокоить всех жителей Красноярского края. ГЭС работает в штатном режиме, ее безопасности ничто не угрожает. В 2018 году Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Веденеева провел очередное обследование облицовки водоводов Красноярской ГЭС. Сами водоводы - это металлические трубопроводы большого диаметра, по которым вода поступает на гидроагрегаты. С внешней стороны они облицованы бетоном. Трещины появились в облицовке. В водоводах никаких дефектов нет. Согласно выводам специалистов, трещины размером 0,3 мм появились во время строительства станции, 50 лет назад. Работы по облицовке были выполнены с нарушением технологии - их нужно было вести при наполненных водоводах, а сделали при пустых. Это и стало причиной появления микроскопических трещин в бетоне. Облицовка защищает водоводы от воздействия окружающей среды и на работу станции никак не влияет. Мы мониторим эти трещины, заполняем бетоном по мере необходимости, но никакой опасности они не представляют. Комплекс работает в штатном режиме, при этом на ГЭС установлены самые современные защитные устройства, которые предусмотрены на случай повреждения ГЭС и на случай затопления и возможных повреждений водоводов.

Отчет ВНИИГ был передан в отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора.

- Кто отслеживает безопасность гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС?

- Есть ряд федеральных законов о безопасности гидротехнических сооружений, о защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций и обширная нормативная база, охватывающая все спектры безопасной работы таких крупных объектов, как Красноярская ГЭС. Главный, кто следит за безопасностью, - Ростехнадзор, с которым станция каждые пять лет проходит процедуру получения декларации о промышленной безопасности. В последний раз мы ее предоставляли в 2016 году. Тогда специалисты Ростехнадзора подтвердили, что ГЭС в полном объеме оснащена контрольно-измерительной аппаратурой, и объем наблюдений позволяет дать полную оценку состояния гидротехнических сооружений.

- Насколько достаточно мероприятий с участием персонала по повышению готовности к нештатным ситуациям?

- Мы уделяем огромное внимание обучению персонала, проводим множество противоаварийных и противопожарных тренировок. Готовность персонала станции к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточность мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций подтверждена соответствующим заключением Сибирского регионального центра МЧС.

Персонал находится в полной готовности к действиям в любых ситуациях.

- Коснется ли модернизация системы безопасности ГЭС?

- Конечно, модернизация станции невозможна без модернизации систем безопасности. Мы работаем над тем, чтобы все, что касается безопасности, было современным, оборудование обновлялось. При этом продолжаем создавать автоматизированные системы.

На ГЭС установлено более 4300 датчиков, позволяющих контролировать состояние гидротехнических сооружений. На каждом гидроагрегате установлено по 66 датчиков виброконтроля. Сейчас ведем работу по созданию автоматизированной подсистемы мониторинга в створе, будем создавать автоматизированную систему деформационного мониторинга на гребне. Мы собираем огромное количество информации, какая-то ее часть позволяет предупредить отклонение от нормы, но большая часть данных нужна для того, чтобы определить необходимость своевременного вывода оборудования в ремонт, не дожидаясь нештатных ситуаций. Это так называемый риск-предиктивный (предупредительный) подход в энергетике. Телеметрия позволяет точно спрогнозировать сроки необходимого ремонта, и мы этим активно занимаемся.

- Подводя итог нашей беседы, можно ли сказать, что нам не о чем беспокоиться, когда мы говорим об эксплуатации Красноярской ГЭС?

- Безусловно. Красноярская ГЭС всегда была и будет «жемчужиной» гидроэнергетики Сибири, одной из самых безопасных станций. Жителям края не о чем беспокоиться, мы уделяем и будем уделять огромное внимание безопасности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До 96,7% возрастет КПД оборудования ГЭС, входящих в En+ Group,в результате реализации программы «Новая энергия»

На 1,9 млрд кВт · ч в год увеличат с 2022 года выпуск экологически чистой электроэнергии сибирские ГЭС, работая на том же объеме воды

2,3 млн т в год составит объем уменьшения выбросов парниковых газов в результате модернизации ГЭС на Ангаре и Енисее

НАША СПРАВКА

Красноярская ГЭС построена на реке Енисей в 1955-1972 годах. По установленной мощности (6000 МВт) занимает второе место в России, одна из 10 самых мощных ГЭС мира. Входит в состав En+ Group. Один из крупнейших производителей электроэнергии в крае. В 2018 году выработала 21,5 млрд кВт · ч (на 7% больше, чем в 2017-м), или около 37% общего производства электроэнергии в регионе по итогам прошлого года. Компания «ЕвроСибЭнерго» управляет энергетическими активами En+ Group в 5 регионах России, включая Красноярский край.