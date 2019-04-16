«Когда упал шпиль, казалось, что планета раскололась пополам»: российские очевидцы о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Красноярский художник Елена Лукиянчук очень любит Францию, здесь она работает: пишет картины и водит экскурсии по знаковым местам столицы Франции. В очередной раз она прилетела сюда в четверг, 11 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703440" frameborder="0"></iframe> Красноярская художница Елена Лукиянчук о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.

- Как никогда, сняла квартиру очень близко, в ста метрах от собора, - рассказывает Елена. – И все четыре дня до пожара, хотите верьте, хотите нет, что-то тянуло меня к нему, буквально кружила вокруг него каждый день. У меня накануне была здесь экскурсия. И я сказала ребятам: Собор – единственное, вечное и нерушимое, что есть во Франции. Все уйдет и все сменится, а он будет всегда. Он казался таким нерушимым. Грандиозный, каменный, вечный. Как я была не права! Каким хрупким он оказался. А потом начался этот пожар. Мы смотрели, как он горит, и не могли поверить своим глазам, - было ощущение, что ты попал на съемки какого-то фильма. Когда упал шпиль, казалось, что планета раскололась пополам, - такое было чувство. Что теперь его уже не вернуть. Ощущение апокалипсиса полное было.

Фото: Елена ЛУКИЯНЧУК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

Да, действительно не было такого, чтобы приехали сотни пожарных машин, поднялись вертолеты, и его заливали бы со всех сторон. Я читала потом отзывы в социальных сетях, но поверьте, пожарные здесь тоже знают свое дело. Я не специалист, могу передать только то, как объясняли это французские СМИИ: что массированный поток воды мог уничтожить собор быстрее, чем огонь. Там очень хрупкий камень. И это была сложная, до ювелирного задача.

Я поспала несколько часов и сегодня утром первым делом, только выпила кофе, пришла на место пожара. Мы все немного выдохнули – Собор устоял. Сегодня здесь весь город, парижане, СМИ, все снимают. Но настроения совсем другие. Да, бесценный исторический шпиль, историческая крыша, но их восстановят, пообещал президент Макрон. И ощущение конца света, оно отступило.

Фото: Елена ЛУКИЯНЧУК

Фото: Елена ЛУКИЯНЧУК

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