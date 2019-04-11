3 мифа о космосе и космонавтах, в которые верят все

Человек в космосе больше полувека. А мифов об окружающем Землю пространстве до сих пор десятки. Самые расхожие «Комсомолка» попросила прокомментировать летчика-космонавта, героя России Александра Лазуткина. Его космическая миссия на корабле «Союз ТМ-25» (а потом и орбитальном комплексе «Мир») заняла полгода. Этот полет считается одним из самых аварийных в истории, количество нештатных ситуаций тогда зашкаливало.

Космонавт учит красноярцев готовить еду из орбитального меню..Видео: 7 канал

Миф 1. Метеориты, космический мусор, да хоть НЛО – орбита полна опасностей.

- Действительно, о проблеме засорения космоса говорят давно. Но обломки/целые части неисправных спутников (и не только) угрозы кораблю не представляют.

Пространство огромное, мы просто на них не натыкались. Так что когда в фильмах показывают: станция летит, в последний момент уворачиваясь от несущихся на нее фрагментов, это ерунда. Если что-то будет мешать полету, приборы предупредят заранее, и корабль может изменить курс - немного. Знаете, как на Земле? Предстоит серьезная работа, а тут на дороге черная кошка. Лучше все-таки обойти, даже если не веришь.

Мы встретились с Александром Лазуткиным в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

За 184 дня на орбите с НЛО не сталкивался ни разу. Хотя, признаюсь, не отказался бы. А что видно в иллюминаторах? «Картинка» гораздо богаче, чем мы привыкли. Представьте квадрат черного бархата, а туда истолкли и высыпали несколько горстей алмазов.

Краски сочные, яркие. Земля (как это часто пишут) маленькой не кажется. Мы же были на высоте 400 километров. А ее диаметр больше 12 тысяч километров. Просто странно осознавать, что она тоже находится в движении, полете. Так что, по сути, космонавты мы все.

Что касается опасностей… Техника была надежной. Но поломки случались, и не одна. Не раскрылась антенна, перестал вырабатываться кислород, отключился свет… Был и пожар, загорелась кислородная шашка. Если бы корпус прогорел, могла бы произойти разгерметизация. Но мы сумели справиться своими силами – использовали специальные огнетушители.

А уже на подлете к земле отказали двигатели мягкой посадки. Мы ударились так сильно, как никогда. Но постепенно пришли в себя. Главное – были дома, ничего уже не случится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702542" frameborder="0"></iframe> Александр Лазуткин поздравляет читателей КП с Днем космонавтики.Ася ЖУКОВА

В тот полет каждая из дочек дала мне по игрушке. Одна – маленького мишку, другая - космонавтика. «Папа, возьми на счастье!». Нет, талисманами не считаю. Но тогда они постоянно были со мной. И сохранились до сих пор.

Миф 2. На «небе» всегда скучаешь по Земле.

- Не знаю, как другие, нам тосковать было некогда. Постоянно в работе. Проводили эксперименты – по заданию с Земли. Не зря же космонавтов называют руками ученых.

Земля мне не снилась. Или, может, просто не запомнил. Но такое бы врезалось в память, согласитесь? Вот космонавту Виталию Ивановичу Севастьянову приснилась - трава у дома. Приехал, рассказал журналистам. В итоге появилась такая песня. С тех пор никто не спрашивает, что нам снится. Все и так уверены – трава, конечно.

Александр готовится к своему полету, 1997 года. Фото: из личного архива

К слову, на нашем корабле было семь модулей. Это как 7-комнатная квартира. В ней пара спальных мест: одно для командира, другое для бортинженера. Это маленькие кабинки, как пенал, но немножко шире. И иллюминатор, все как надо.

Но спят в них не всегда. Хочешь сменить обстановку – можно отдохнуть в спальном мешке. Только его нужно обязательно привязывать. К стене, потолку, полу, все равно.

Так и спишь, в любом положении. Там нет вертикали и горизонтали. Даже если уснешь вниз головой, организм не поймет.

Миф 3. Основа рациона космонавтов – еда из тюбика, «пюре» со вкусом супа, котлет или макарон.

- Орбитальное меню – вовсе не пюре. Блюда самые разные: борщ, суп-харчо, жареные грибы и многое другое. Причем и вторые блюда, и супы сублимируют, превращают в брикеты немногим больше спичечного коробка.

А после упаковывают в полиэтилен. Он сделан таким образом, что если закачать туда кипяток, подождать минут 15, получите горячее блюдо. Рассольник с кусочками говядины или, скажем, свекольный салат. Первые блюда мы, как дети, посасываем через трубочку. Вторые едим ложками. Если что-то улетит, всегда можно поймать.

Кстати, еда вкусная. Есть и хлеб. Но не булками, как мы привыкли. А кубиками - на манер шоколада. Чтобы хватило на один укус – не разлетались крошки. Да, тюбики тоже имеются. В них, например, упакован творог с облепихой или черной смородиной. Очень удобно.

Производят космопит на экспериментальном заводе в Бирюлево, только рецепты не раскрывают, это секрет. Дело это недешевое: брикет супа – примерно 300 рублей, «плитка» хлеба – около 400.

Меню циклическое – в течение двух недель блюда не повторяются. Но все может прискучить, конечно. Поэтому каждый берет с собой что-то из дома. Еду, которая точно не испортится. Раз мой товарищ взял колбаски, а я бастурму.

Космос? Посмотрим!

Постоянно задают вопросы: что посмотреть про космос, где правда, в каких фильмах? Сам я видел и «Гравитацию», и «Марсианина», «Интерстеллар» - нет, не понравилось.

Не только приукрашивают, но и откровенно привирают. И наши – «Время первых», «Салют 7» - недалеко от них ушли. По моему мнению, единственный фильм, где многое показано, как есть, американский «Аполлон 13». А если говорить о посыле, я бы выделил картину 1972 года «Укрощение огня» - о зарождении ракетостроения. И «Туманность Андромеды», фильм, который очень вдохновил меня в детстве.

КОНКРЕТНО

В Красноярске Александр Лазуткин побывал со своим проектом «Космическая одиссея». Это уникальный научно-образовательный курс, участники которого проходят путь от отбора в космонавты до виртуального полета.

Александр презентует свой проектФото: Мария ЛЕНЦ

На победу претендуют молодые специалисты Красмаша, АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика», студенты СФУ и другие. В программе - лекции, встречи с космонавтами, специальная физподготовка, прыжки с парашютом и выживание в лесу. Финалистов ждет полет на тренажере космического корабля «Союз» в Звездном городке.