Зеленогорск: умный город с бережливой поликлиникой

В этом году на Красноярском экономическом форуме город подписал соглашение о реализации пилотного проекта «Умный город». Что это даст горожанам, и какие другие проекты помогают Зеленогорску стать еще более комфортным, об этом рассказали участники форума.

«Умный город»: что можно сделать быстро?

На XVI Красноярском экономическом форуме Зеленогорск подписал трехстороннее соглашение с правительством Красноярского края и министерством строительства и ЖКХ РФ по реализации пилотного проекта «Умный город». Речь идет о цифровизации систем жизнеобеспечения города, коммунальной, транспортной инфраструктуры, систем безопасности и других. И все с главной целью: сделать город еще более комфортным для проживания.

- У каждого города есть своя история, есть свои наработки. И в этом смысле проект «Умный город» - это сбор тех положительных практик, которые на сегодняшний день существуют в России, – пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. - Подписав соглашение, представители регионов и городов взяли на себя обязательства по внедрению инновационных стандартов уже к 2024 году.

«Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019-го становится обязательным в рамках сразу двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Глава ЗАТО г. Зеленогорск Михаил Сперанский так прокомментировал это событие:

- В нашем городе уже есть элементы «Умного города». Например, ресурсоснабжающие организации используют датчики, которые показывают точки незаконного подключения, утечки электроэнергии. Если говорить о тепловых сетях – то это мониторинг потребления тепла по городу, как среди частных потребителей так и среди юрлиц. Но это пока разрозненные проекты и нам нужно собрать всю информацию для оперативного принятия решений. Если сейчас в случае аварии информация идет по старинке, через звонки, то после автоматизации система сама будет уведомлять об аварийном случае всех, кого нужно. Этот проект можно реализовать без значительных затрат, а результат мы сможем увидеть в самое ближайшее время.

Фото: предоставлено пресс-службой Электрохимического завода

По направлению «Умный транспорт» весь пассажирский транспорт, весь спецтранспорт уже сейчас оснащены системой ГЛОНАСС. Диспетчеры отдельных предприятий видят передвижение, но единого центра для получения всей информации по городу пока нет. Чтобы собрать все воедино, чтобы жители города могли извлекать из нее пользу, нужно доработать систему и это тоже пример проекта, который можно реализовать в короткие сроки.

Еще один наш зеленогорский проект, «Школа социального проектирования», – опыт, который можно тиражировать и в других городах. Специалисты Электрохимического завода и школьники вместе работают над информатизацией городского хозяйства и других важных аспектов жизни города. Надеюсь, что и эти идеи сможем встроить в общий проект.

Но есть и проблемные области, например, ЖКХ: не везде есть «умные» датчики, способные централизовано передавать информацию. И программа «Безопасный город» с установкой «умных» камер тоже потребует значительных затрат.

Что касается сроков реализации проекта «Умный город», то первый организационный сбор глав пилотных городов, а их 19 из 12 субъектов, назначен на начало мая. Наша главная задача - актуализировать дорожную карту, сделать ее более предметной.

Нам повезло, мы – атомный город, и будем привлекать в том числе ресурсы Госкорпорации «Росатом». И, конечно, будем использовать опыт других городов, тиражировать лучшее!

Атомные системы – в медицину!

У Госкорпорации «Росатом» есть производственная система (ПСР), направленная на создание «бережливого производства». Ее инструменты универсальны и подходят не только для улучшения производственных процессов, но для других сфер деятельности. В частности, их применение дало хорошие результаты в медицине. Точнее, в улучшении работы поликлиник. Проект называется «Бережливая поликлиника». Целью проекта является повышение удовлетворенности населения качеством оказания амбулаторной медицинской помощи.

Фото: предоставлено пресс-службой Электрохимического завода

- Мы не учим врачей, как им лечить, это не наше дело, мы помогаем через обучение принципам «бережливого производства» эффективно организовать рабочее пространство и время таким образом, чтобы больше времени врачи тратили именно на пациентов, а не на какие-то оргвопросы. Помогаем провести ремонт, приобрести новое оборудование. За два последних года ЭХЗ вложил в проект порядка 13 миллионов рублей. Работа дает свои результаты, поликлиники преображаются, и поэтому принято решение проект продолжить. Будет расширена парковка, модернизирован хирургический кабинет, проведены другие мероприятия, - подчеркивает Марина Васильева.

Кроме того, для привлечения в город высококвалифицированных специалистов в 2018 году Электрохимический завод передал из своего фонда в муниципальную собственность пять квартир, чтобы город предоставлял их на условиях социального найма специалистам бюджетной сферы.

Для развития нужны новые идеи и новые люди!

Зеленогорское АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», одно из крупнейших мировых производителей уранового продукта для АЭС и изотопной продукции), во все времена было градообразующим предприятием и вся жизнь в городе выстраивалась для обслуживание именно ЭХЗ. Но в начале 2000-х в ходе корректировки планов и реструктуризации для всех атомных ЗАТО была поставлена задача развивать и неядерные направления, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса.

Для городов эта задача стала новой и без поддержки Госкорпорации «Росатом» в плотном сотрудничестве с руководством субъектов Федерации и муниципалитетов ее не решить. Для этого используются различные инструменты.

Например, на повышение конкурентоспособности территории, на развитие бизнес-среды в городе работает и НКО «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска», который создан при непосредственном участии АО «ТВЭЛ».

- Фонд развития предпринимательства Зеленогорска работает с 2012 года. Через займы и гранты оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства, стимулируется создание новых рабочих мест, - говорит Марина Васильева. - Такие проекты помогают городу повышать свою конкурентоспособность, создавать здоровый деловой климат.

В свою очередь вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин отметил, что Топливная компания в своей политике во все времена уделяла особое внимание не только вопросам развития производств, но и комплексному развитию таких территорий, как Зеленогорск, где расположены основные производственные активы.

- По уровню жизни и комфорту атомные города не должны уступать мегаполисам. Мы заинтересованы в том, чтобы и старшее поколение, и дети наших сотрудников хотели жить в атомных городах, чтобы они могли реализовывать свои таланты не где-то на стороне, а у себя дома. Это задача многогранная, требующая пристального внимания, – сказал Илья Галкин.

Также он подчеркнул, что для АО «ТВЭЛ» участие в КЭФ – это презентация новых бизнесов и поиск потенциальных партнеров, клиентов и инвесторов для создания новых производств, в том числе с локализацией в Зеленогорске и в других атомных ЗАТО.

Эта работа ведется в рамках стратегических целей Госкорпорации «Росатом». Топливной компании «ТВЭЛ» поставлена задача к 2030 году, при сохранении основных компетенций по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, в 12 раз увеличить ежегодную выручку от неядерного бизнеса.

При этом ставка делается на создание продуктов, которые не просто должны конкурировать с лучшими мировыми аналогами, они должны обладать новыми опережающими свойствами.

В этой работе ТВЭЛ открыт для сотрудничества с внешними партнерами – научными организациями, крупными научно-промышленными объединениями, стартап-командами, малыми и средними предприятиями.