Гринч «похитил» первое место на зимнем Горнолужнике в Красноярске

14 апреля. Фанпарк «Бобровый лог». Встрееечайте - зимний Горнолужник! Самые веселые, зажигательные и непредсказуемые соревнования уходящего горнолыжного сезона!

Тот день, когда сноубордисты и горнолыжники - взрослые и дети - облачаются в крутые, фантастические, сказочные костюмы. Им предстоит преодолеть длиннющую лужу в 25 метров.

С горы скатился даже "медведь"Фото: Мария ЛЕНЦ

Только вот сегодня участникам повезло не так, как в прошлом году. Тогда ни ветра, ни дождя, только яркое солнце и плюс на улице. Что мы получили сегодня? Холодный ветер, снег и облака. Поэтому и желающих скатиться с горы в воду чуть меньше, чем обычно. Ежегодно заявки на участие заполняют не меньше ста человек. В этот раз было так же. Но в стартах приняли участие 70 спортсменов. И большинство из них – постоянные участники. Кстати, среди них есть гости из других регионов и даже стран. Их задача – удивить жюри и зрителей.

И прямиком в лужу!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Уверены, что от «всевидящего ока» жюри не ускользнет ни одна деталь выступления горнолужников! – «стращали» организаторы соревнований. - Так что, фантазируйте, кто не умеет - креативьте и, наконец, удивляйте!

Чем зацепить? О, тут главное придумать свою фишку! Идеальный прокат, крученный вираж, страаашный образ из кино, ну или смешной. Минимум одежды – тоже вариант, претендующий на приз. Брызги! Много! Чтобы зрители прочувствовали на себе, в какую воду ныряют участники. Не всем понравится. Но зато это попадание в номинацию.

В таком костюме сложно что-то увидеть, а потому сразу в воду!Фото: Мария ЛЕНЦ

Их, кстати, несколько: «Сухим из воды»; «Самый оригинальный костюм»; «Самый эффектный спуск»; «Горнолужный трюк»; «Лучшие брызги»; «Мини-бикини». И еще «Приз зрительских симпатий». Здесь роль сыграют голоса зрителей: в день соревнований заработает SMS-сервис, на который можно будет прислать сообщение с номером понравившегося участника.

На кону главный приз - сезонный ски-пасс на следующий горнолыжный сезон 2019*20! И специальный презент для горнолужников подготовила Дирекция Зимней универсиады - 2019.

Пеннивайз из "Оно" всегда на волне успехаФото: Мария ЛЕНЦ

И вот болельщики окружили огороженный склон и приготовились. Поехали!

Первый пошел!

- Ух! Немного холодно, - отряхивая брызги, признался участник журналистам.

Человек - машина покоряет склон и лужуФото: Мария ЛЕНЦ

И вот ныряет терминатор. Половина лица – человек, половина – машина. Как в кино. Ему и жаловаться грех. Человек – робот.

- Вода хорошая, погода классная,- улыбается он.

Самый молодой участник в этом году – 6-летний Максим Суворов. Он выступал под номером 19. Кстати, организаторы не сразу решились допустить его к соревнованиям. Все-таки, испытание серьезное. Но родители настояли, сказали, что сможет.

- Я так долго готовился, - умолял сам Максим. – Вот увидите, все будет хорошо.

Не смогли устоять. Допустили. В итоге Макс в костюме дорожного рабочего выступил сразу за своим папой, который изображал героя из Звездных войн.

Злодей, а какой талантливый!Фото: Мария ЛЕНЦ

И посмотрите, кто же на старте? Номер 25! Гринч – похититель Рождества! Только у него может быть такое зеленое мохнатое лицо и костюм Санты. Среди болельщиков прокатывается гул: «Он сейчас хорошо поедет, должен переехать лужу!».

Разгон! Гринч лихо въезжает в лужу на сноуборде, преодолевает ее, выкатывается на сушу и врезается в сетку. Довольный падает. Аплодисменты, восхищенные крики – все сливается в общий восторженный гул.

А это злодей из комиксов спешит окунуться в лужу!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Гринч – красавчик! - восторгаются комментаторы. - Хорошо, что у нас есть тормозящая сетка, а ты бы искали Гринча в районе Крастец.

- Отлично проехал, как настроился, так и проехал, - невозмутимо говорит Дмитрий Павлеев, именно он скрывался под маской Гринча.

Такая принцесса и лицом в лужуФото: Мария ЛЕНЦ

В прошлом году он тоже сумел всех удивить. Его образ был немного устрашающий – клоун из ужастика «Оно». Только завоевать главную награду не удалось: лужа не покорилась. Поэтому получил приз только за оригинальный костюм. Зато в этот раз все получилось.

С горы и сразу лицом внизФото: Мария ЛЕНЦ

- Главный приз взял Гринч, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья Дорошенко, пресс-секретарь Фанпарка «Бобровый Лог». – В этом году у Дмитрия шикарный костюм и он переехал лужу на сноуборде. Члены жюри единогласно присудили ему победу, поскольку на сноуборде гораздо сложнее переехать лужу, чем на лыжах. Да и какой шикарный костюм! Сразу всех поразил.

Певица из "Пятого элемента" претендует на призФото: Мария ЛЕНЦ

Самым эффектным спуском стало выступление пятерки «вестника Апокалипсиса». Каждый их спуск был запоминающимся и необычным. Члены жюри решили не разделять команду и наградить всех.

"Статуя Свободы" уходит под водуФото: Мария ЛЕНЦ

Приз мини-бикини завоевала «Статуя Свободы» в исполнении Ларисы Морозовой. Ах, как эффектно она ушла под воду!

Больше всего веселятся на этих соревнованиях… зрители. Мало того, что их развлекают участники, так еще и масса других развлечений. Тут и различные фотозоны, для самых маленьких – детские площадки с аниматорами. Проголодались? Пожалуйте в зону барбекю. Специальные гости праздника кавер-группа «Куба-либре» и бессменные ведущие Гоша Борода и Олег 13-й. Главная по обнимашкам U-лайка – символ Студенческих игр.

Еще один робот пытался покорить склон и удивить зрителей!Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, в итоге самые юные участники «Горнолужника» получили призы – шапки, рюкзаки и игрушки с символикой U-лайки. Все остались довольны!