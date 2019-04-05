«По состоянию палаты я поняла, почему»: в детской больнице с мамы взяли расписку о запрете фотосъемки

Молодая мама, Ульяна, выложила пост в соцсети, который стал в Красноярске причиной скандала. Пару недель назад она попала с ребенком в стационар, - Красноярской межрайонной клинической больницы №1, которая находится на улице Тельмана, 49.

В приемном отделении Ульяну попросили подписать стандартные правила нахождения в стационаре. Что можно приносить в палату, чего нельзя, соблюдение режима, и пр. Удивил женщину последний пункт: запрещено фотографировать в палатах и коридоре больницы.

«И только когда я вошла в палату, поняла весь смысл этого документа о неразглашении. Инфекционное отделение с плесенью на потолке, штукатурка со стен отваливается, сантехника была поменяна, но сейчас ванная без кусков эмали, просто ржавые пятна. Окна пластиковые, но почему-то заклеены по бокам изолентой, из-под которой тоже лезет плесень», - написала молодая женщина в соцсети. И приложила фотографии. – «Постельное белье не меняют (хотя инфекционное отделение, и должны менять), полы моют раз в день, и одна кровать (80 см в ширину), на которой должны уместиться мать с ребёнком (без ограничителей) - либо не спи всю ночь, либо падай».

Вопреки обязательству, она все-таки сделала пару снимков из своей палаты. Видно – состояние удручающее.

Пользователи соцсетей не замедлили отозваться, под постом уже – десятки комментариев:

«Что за дичь? Это где так? У нас обычный областной город, лежала в патологии беременности, потом в РД, потом в ОПН, везде можно фоткать. Был и хоть и не супер ремонт, но окна пластиковые, стены не обшарпанные, кровати новые с ортопедическими матрацами, сантехника современная».

«Какой-то странный документ дали Вам подписать. Больница -общественное место, и более того, государственное учреждение, где фотосъемка не запрещена. Здоровья Вашему малышу!».

И другие мнения:

«Вообще, это к вопросу про врачебную тайну. А больница - это объект с ограниченным доступом. Не нужно её путать с магазином. Вам хочется, чтобы ваш ребёнок попал на чьи-то фото или видео лёжа в палате? Читайте 323 ФЗ. Никакого заговора здесь нет».

«Посмотрел. По-моему там все прекрасно. Стены есть, потолок и двери. Что ещё нужно? Болейте на здоровье».

На следующий день, как только состояние ребенка улучшилось, женщина написала отказ от дальнейшей госпитализации, забрала его и покинула больницу. Призналась, что возмутило ее не качество лечения, к нему, и, соответственно, к врачам, нареканий нет. А именно состояние больницы.

Так почему нельзя снимать?

В краевом минздраве пояснили: запрет на съемку - инициатива руководства больницы на Тельмана. Стандартная памятка существовала здесь всегда. Почему? По версии администрации, - чтобы на фото случайно не попадали пациенты, тем более, что речь идет о несовершеннолетних.

Что касается состояния палат, по всем нормативом, лечиться в таких условиях безопасно, нареканий со стороны проверяющих служб нет.

И хотя, конечно, «инфекционка» на Тельмана сильно нуждается в ремонте, капитального здесь уже точно не будет: недавно стало известно, что в Красноярске в Покровке собираются построить новую многопрофильную больницу, в которой будет также и инфекционное отделение. Помещения на Тельмана же каким-то образом переквалифицируют...

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВВРАЧА

«В тот самом отделении был запланирован ремонт»

Анна Колодина, главврач красноярской межрайонной детской клинической больницы №1:

- Здание у нас 1961 года постройки. Последний раз выборочный капитальный ремонт мы проводили в 2012 году. Что касается памятки, - пациенты при поступлении подписывают ряд документов, среди них – и правила нахождения в стационаре. Санитарно-гигиенический режим, прием передач, свидания с родственниками, и прочее. И что запрещено – использовать электроприборы, курить, употреблять спиртное. С целью выполнения закона 323, чтобы не нарушать права других граждан, запрещены фото видеосъемка. Не корректно же, когда в кадр попадает какая-нибудь женщина с ребенком. Или подростки любят делать селфи друг с другом и потом выкладывают это в соцсети. Дело только в этом. Этот пункт, кстати, существовал у нас всегда, просто сейчас стал достоянием интернет-общественности.

Анна Колодина, главврач красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 00:00 00:00

- Анна Алексеевна, дело даже не в запрете на съемку. А действительно, в состоянии учреждения. Может быть, вам, как этой маме, нужно было самой наснимать все на телефон, и отправиться с фото по всем кабинетам чиновников, требуя ремонта?

- А мы это и делаем. Понятно, что есть разные нужды, разные приоритеты. Кстати, в 2019 году планируем провести текущий ремонт в том самом, втором отделении...