Как «убежать» от инсульта?

Книг об инсульте для врачей и пациентов немало, но эта, «Хрупкий мозг. Инсульту не быть?!», - особенная. Во первых, ее написали наши красноярские специалисты, обладающие огромным практическим опытом, во-вторых – все они – врачи разных специальностей. Они рассказали об инсульте через запоминающиеся случаи, необычные ассоциации и интересные факты. Авторский коллектив представил свою книгу в пресс-центре «Комсомольской правды» и вот только некоторые вопросы, ответы на которые важно знать всем.

Как распознать инсульт и что делать?

- Инсульт может случиться в любом возрасте, даже у ребенка, поэтому гражданам нужно знать простой тест, состоящий из трех вопросов. Спросите человека, как его зовут, попросите улыбнуться и поднять обе руки вверх. Если есть хоть один из трех симптомов: речь невнятная, улыбка ассиметричная, а одна рука отстает от другой, можно заподозрить инсульт, - рассказал Павел Шнякин, доктор медицинских наук, главный нейрохирург минздрава Красноярского края, заместитель руководителя регионального сосудистого центра краевой больницы. – Увы - только 30% красноярцев что-то знают об инсульте, остальные – нет. А при инсульте время – ключевой фактор, от которого зависит исход сосудистой катастрофы. Самостоятельно ничего делать не нужно, нужно срочно вызвать скорую помощь. Только врач может понять, какой инсульт у пациента – геморрагический или ишемический, там совершенно разная тактика.

В Красноярском крае ежегодно поступает в больницы 11-12 тысяч пациентов с инсультом, в том числе около 20 детей.

Как изменилось лечение инсульта?

- Медицина становится точной наукой, в которой есть доказательства, а не только искусство и интуиция врача, - говорит Алексей Протопопов, доктор медицинских наук, руководитель регионального сосудистого центра, главный рентгенэндоваскулярный хирург Сибирского федерального округа. – Примером доказательной медицины является метод тромбоэкстракции – удаления тромбов из сосудов головного мозга при ишемическом инсульте. В 2018 году в краевой больнице было сделано 76 таких операций. Результаты тромбоэкстракции: у 90% пациентов восстанавливается мозговой кровоток, 70% не становятся инвалидами. Но пока метод на стадии тестирования. Проблема в том, что пациента нужно доставить в сосудистый центр в течение первых 6-8 часов после катастрофы, максимум – 24 часов. А таких клиник в крае пока только три: краевая больница, БСМП и 20-я больница.

Обложка книги

Стресс и инсульт

- Если стресс длительный, он истощает человека, повышает артериальное давление, и в такой ситуации возможен инсульт, - говорит Наталья Исаева, доктор медицинских наук, главный невролог минздрава Красноярского края. – Лучшая защита от стресса - смена деятельности. Спорт или просто движение. Волнуетесь – идите на прогулку.

- Выход из зоны комфорта нужен человеку для развития, нужно иметь достижимую цель и ее постоянно менять, тогда стресс будет продуктивный, - добавляет Алексей Протопопов. – Чтобы избавиться от непродуктивного стресса, избегайте «токсичных» людей.

Как снизить риск инсульта?

Авторы книги - Павел Шнякин, Алексей Протопопов и Наталья Исаева - выделяют семь ключевых факторов, которые улучшают здоровье мозга:

- Здоровое питание.

- Контроль за массой тела.

- Отказ от курения.

- Контроль артериального давления.

- Увеличение физической активности.

- Контроль уровня глюкозы в крови.

- контроль общего холестерина.

И на вопрос «В какую сторону бежать от инсульта?» отвечают так: «Навстречу идеальному сердечно-сосудистому здоровью!»

Где можно получить книгу «Хрупкий мозг. Инсульту быть?!»

1. Скачать бесплатно на портале федерального проекта «СТОП-ИНСУЛЬТ».

2. Купить в книжных магазинах «Бестселлер».

3. А можно выиграть с 9 по 12 апреля на радио «Комсомольская правда» в утреннем эфире с 7.00 до 9.00.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

При инсульте за одну секунду погибает почти 2 миллиона клеток мозга и человек преждевременно стареет на 3 недели. За один час больной теряет уже 120 миллионов клеток и стареет на 3,5 года. За весь период болезни пациент безвозвратно утрачивает 1,2 миллиарда клеток мозга и стареет на 36 лет.

Поэтому главная задача – быстрее доставить пациента в стационар.