2019-04-03T07:40:40+03:00
Общество

Плесень и патогены: в Красноярске забраковали каждую 14-ю булку хлеба

Что не устроило экспертов?
Ася ЖУКОВА
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Плесень и патогены: в Красноярске забраковали каждую 14-ю булку хлеба.Плесень и патогены: в Красноярске забраковали каждую 14-ю булку хлеба.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Каждую 14-ю булку хлеба с прилавков магазинов Красноярска забраковали эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.

Специалисты управления отслеживают качество хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в прошлом голу в «Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 692 пробы исследовали по микробиологическим, санитарно-химическим и прочим показателям.

И что же обнаружилось? 200 образцов изучили на содержание плесени и болезнетворных микроорганизмов. В итоге 15 из них, а это каждый 14-й (то есть 7,5%) не соответствовали нормам.

Также 321 проба проверена на качество (влажность, состояние мякиша, консистенцию). И тут уже 31 образец (9,7%) не устроил исследователей.

- Всего за 2018-й год забраковали 17 партий, а это 47,72 килограмма, - рассказывают в управлении. – Основные причины: плохие результаты микробиологических и других исследований. То есть повышенная влажность, непропеченный мякиш и так далее.

Тем не менее ситуацию стараются держать на контроле. Хлеб тестят постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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