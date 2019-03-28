«Синие глаза и пепельные волосы»: девочка из Красноярска - самая красивая модель на планете

На самом деле, существует множество коммерческих конкурсов, рейтингов, премий, в которых может участвовать любой, вопрос лишь в сумме взноса, но это – не тот случай.

alisasamsonova Алиса Самсонова

Алиса Самсомнова – красноярская школьница, но без приставки «обычная». Ее знают в стране, и давно уже – в мире: в родном красноярске девочка давно проводит меньше дней в году, чем в зарубежных командировках. Алиса с самого маленького возраста – в модельном бизнесе. Пока еще в категории «children» - «дети», но с серьезнейшим опытом: Алиса работала (в самом буквальном смысле слова) с такими брендами, как Armani Junior, Monnalisa, Mischka Aoki и Liu Jo.

alisasamsonova Photo by @voronovajulia

Накануне британское интернет-издание Bright Side составило список самых красивых детей-моделей планеты. Синие глаза, пепельные волосы, - ангельская внешность, - именно это (традиционно в Алисе) оценили эксперты.

alisasamsonova Алиса Самсонова

Да, многие скажут – ребенок перегружен, родители, остановитесь. Но…

- Это совершенно другой мир, другая планета! – считает мама, Елена. - У нас принято считать: у ребятишек-моделей крадут детство. Ничего подобного! Для Алисы и других детей съемки – это удовольствие, стопроцентное приключение.

alisasamsonova Photo by @yanachuvalova #alisasamsonova #teenmodel #fashionkids #instakids #nice #portrait

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