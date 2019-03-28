КЭФ-2019: культурная, спортивная и научная программа экономического форума

С 29 по 31 марта в нашем городе состоится КЭФ-2019.

Культурная программа

28 марта

12.00 – 17.30

Обзорные экскурсии по объектам XXIX Всемирной зимней универсиады и достопримечательностям Красноярска, по записи для участников форума.

19.00

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

В мире сотни молодёжных симфонических оркестров, а в России постоянно действующий — лишь один, созданный в 2018 году. Первый концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра в Красноярске — возможность услышать игру ста лучших молодых исполнителей из двадцати регионов страны!

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

28 марта, 19.00

Билеты 400-800 рублей.

19.00

«Я. Другой. Такой. Страны»

Спектакль-концерт по текстам Дмитрия Пригова выдвинут на высшую российскую театральную премию «Золотая маска» в 5 основных номинациях.

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

Билеты 100-700 рублей.

10.00-18.00

Выставка «Суриков. Взятие снежного городка»

«Взятие снежного городка» - единственное крупное полотно Василия Ивановича, написанное в Красноярске и хранящееся в Русском музее Петербурга. Оно в гостях в родном городе художника только до 24 апреля. Также на выставке более 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства - это самая масштабная выставка работ Василия Сурикова за всю историю Красноярского края!

Художественный музей

Ул. Парижской коммуны, 20

Билеты 350 рублей.

29 марта

18.00 – 20.00

Networking — приём Организационного комитета KEF’2019, МВДЦ «Сибирь», Парадный зал

Музыкальное сопровождение вечера - Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина

19.00

Гала-концерт. Закрытие X фестиваля «Парад звезд в Оперном».

Красноярский государственный театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

Билеты 600-2200 рублей.

19.00

Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА»

Песни советских композиторов, попурри из мировых шлягеров 50–70-х годов, объединённые темой любви.

Красноярская краевая филармония. Малый концертный зал.

Пр. Мира, 2Б

Билеты 150-400 рублей.

Спортивная программа

28-30 марта

Посещение фан-парка «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92, катание на трассах, на которых прошла зимняя универсиада.

30 марта

8.00

Благотворительный забег по Левобережной набережной Красноярска.

Регистрация на сайте krasmarafon.ru. Там же производится оплата старта (от 500 рублей) с возможностью дополнительных пожертвований. Все вырученные средства будут переведены в фонд «Счастливые дети».

Цикл публичных лекций ключевых спикеров KEF’2019

Алексей Боровков

тема лекции: «IV промышленная революция. Формирование цифровой промышленности на основе цифровых двойников»

28 марта, 16.00–18.00

Анатолий Тёмкин

тема лекции: «Искусственный интеллект и его влияние на экономику, бизнес, общество и частную жизнь»

29 марта, 13.30–14.30

Параг Ханна

Лекция будет проходить на английском языке.

тема лекции: The Future is Asian

29 марта, 15.45–16.45

Михаил Котюков

тема встречи: «Интерактивная сессия: вызовы для науки»

29 марта, 17.00–19.00

Анна Гетманская

тема лекции: «Глобальное образование»

30 марта, 14.40–15.40

Александр Габуев

тема лекции: «Китай для России: союзник, деловой партнёр или угроза?»

30 марта, 17.00–18.00

Место проведения: Научная библиотека Сибирского федерального университета (Свободный проспект, 79/10)

Вход свободный для всех желающих.

Science Slam

В научной битве столкнутся молодые ученые из ведущих университетов Красноярска. У каждого из них будет всего десять минут, чтобы остроумно и доступно презентовать свои идеи. Победителя определится по громкости зрительских аплодисментов.

Барбер-лофт Yushin Brothers

Ул. Маркса, 102а

29 марта, 19.00

Вход свободный для всех желающих.