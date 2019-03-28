КЭФ-2019: для специалистов высокого уровня узкопрофильных знаний уже недостаточно

В Красноярске стартовал Экономический форум. На него съехалось рекордное количество участников – более 6000 человек из 27 стран и регионов России.

Отдельным пунктом деловой программы форума станет человеческий капитал. Территориальное и отраслевое развитие невозможны без людей, уровня их подготовки и условий для реализации потенциала. Ждать, когда родится Суриков или Хворостовский, Киренский или Ярыгин?

А тем временем специалисты высокого уровня требуются тысячами! Вот только один пример: в рамках нацпроекта «Наука» предусмотрено обновление научно-приборной базы ведущих организаций как минимум на 50%, создание 900 новых лабораторий и для них в ближайшие шесть лет потребуется более 30 тысяч новых исследователей. Как и где их подготовить? Узких знаний по специальности уже недостаточно. Нужны финансовая, правовая, цифровая, предпринимательская грамотность, системное мышление и целый ряд личных качеств, которые позволят эффективно выстраивать коммуникации. А вот всегда ли нужно высшее образование, каким оно должно быть, как выстроить непрерывную систему подготовки специалистов – вопросы на повестке дня уже не один год. Эти проблемы тоже будут обсуждать на форуме.