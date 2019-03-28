Конкурентоспособность Красноярского края в России и мире: люди, бренды, территория

В этом году Красноярский экономический форум пройдет в совершенно новом формате Российского саммита конкурентоспособности. Изменилось название, логотип, оформление, но прежде всего - внутреннее наполнение.

На повестке дня - самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования, их обсудят ведущие мировые экономисты, бизнесмены, члены Правительства России и главы регионов. Вопросов пока больше, чем ответов и сегодня мы предлагаем журналистский взгляд на конкурентные преимущества Красноярского края и на причины, которые мешают нашему региону работать в контексте мировых трендов инновационного развития.

Чем важна универсиада?

У Енисейской губернии и Красноярского края было несколько взлетов экономического роста и все они были связаны с природными богатствами или трагическими событиями в истории страны. Золотая лихорадка сменилась открытием медно-никелевых богатств Норильска, во время Великой Отечественной войны наступил промышленный рост, обусловленный эвакуацией предприятий с оккупированных западных территорий страны, 60-70е годы вошли в историю региона развитием энергетики и особенно гидроэнергетики, и как следствие – появлением энергоемких производств. Открытие новых месторождений и непрекращающаяся лесозаготовка всегда были основой роста экономики.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

И вот у Красноярска появился шанс начать несвойственный нашему региону виток развития, не связанный с производством – это грамотное использование наследия универсиады. Уже пять лет послеолимпийский Сочи принимает события российского и международного уровней ежемесячно! Такого бума в провинциальном курортном городке, каким был Сочи до Олимпиады 2014 года, никогда не бывало! Казань после летней универсиады 2013 года тоже пытается задействовать спортивную инфраструктуру по максимуму и тоже приняла несколько крупных соревнований. Красноярску сложнее: масштабы поменьше, расстояния побольше. Но шанс есть. Какие мероприятия и проекты должны быть запланированы, чтобы эксплуатировать новые и реконструированные к универсиаде объекты наиболее эффективно? Есть ли силы, идеи и тот самый человеческий капитал, который позволит превратить потенциальные возможности в реальность? Нужно искать ответы, и времени на это практически нет. Сумеют ли их найти рецепты процветания во время форума, узнаем совсем скоро.

Где будут новые точки роста?

Огромная территория страны, 85 субъектов, но особняком стоит Сибирь с ее бескрайними просторами, высоким потенциалом и низкой плотностью населения – на нее особые планы роста экономики.

Для реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» в Сибири будет создан новый крупный центр экономического и человеческого развития с 10-12 точками прорывного экономического роста.

World skillsФото: Мария ЛЕНЦ

Нужна ли единая стратегия их развития, и какую роль в ней сыграют расстояния и учет местных особенностей, природных, культурных и национальных?

Еще один документ поможет определить роль проекта межрегионального сотрудничества «Енисейская Сибирь». Речь идет о Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, принятой совсем недавно, в феврале.

Стратегия делит страну на 12 макрорегионов и должна способствовать развитию инфраструктуры, естественных монополий и социальной сферы. Красноярский край, Тыва, Хакасия, Иркутская область вошли в состав Ангаро-Енисейского макрорегиона, Енисейская Сибирь на один регион меньше.

Одна из целей Стратегии – сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей. Планируется, что для каждого субъекта будут найдены точки роста, меры по привлечению людей.

Пока что пространство рассматривается как конкурентное преимущество России в целом, но с точки зрения отдельного человека, в частности, в Красноярском крае, оно ассоциируется с неравномерной доступностью социальной инфраструктуры. Сейчас ситуация в России и в крае такова, что разрыв в уровне жизни города и села, большого мегаполиса и провинциального райцентра настолько велик, что люди не хотят жить и работать в условиях, не отвечающих их потребностям.

Неслучайно в 2018 году из Красноярского края уехали больше 131 тысячи человек. Справедливости ради надо отметить, что почти столько же и приехали, но итог неутешительный: население края за счет миграции не растет, регион остается непривлекательным для постоянного проживания.

Где, в таком случае, взять людей для сибирских точек роста экономики? Да еще с учетом тех высоких требований, которые сейчас предъявляются к специалистам.

Где взять специалистов?

Кстати, отдельным треком деловой программы форума станет человеческий капитал. Территориальное и отраслевое развитие невозможны без людей, уровня их подготовки и условий для реализации потенциала. Ждать, когда родится Суриков или Хворостовский, Киренский или Ярыгин? А тем временем специалисты высокого уровня требуются тысячами! Вот только один пример: в рамках национального проекта «Наука» предусмотрено обновление научно-приборной базы ведущих организаций как минимум на 50%, создание 900 новых лабораторий и для них в ближайшие шесть лет потребуется более 30 тысяч новых исследователей. Как и где их подготовить, какими должны быть их компетенции, учитывая, что даже для традиционных отраслей экономики сейчас нужны совсем другие специалисты. Узких знаний по специальности уже недостаточно. Нужны финансовая, правовая, цифровая, предпринимательская грамотность, системное мышление и целый ряд личных качеств, которые позволят эффективно выстраивать коммуникации.

А вот всегда ли нужно высшее образование, каким оно должно быть, как выстроить непрерывную систему подготовки специалистов – вопросы на повестке дня уже не один год, однако ответов на них пока нет. Кстати, эти проблемы тоже будут обсуждать на форуме.

Наука и культура примеряют новую роль

Наука и культура никогда не были сильными сторонами удаленных Сибири и Дальнего Востока. Однако их роль и в экономическом развитии и в создании конкурентных преимуществ продолжает расти во всем мире и отставать нельзя! Тем более, что в мире эти непроизводственные сферы уже делают существенный вклад в экономику и в улучшение качества жизни. У них есть потенциал повышения национальной конкурентоспособности в целом и отдельно по регионам.

Утвержден нацпроект «Культура», меняется законодательство с целью привлечения бизнеса в социальные и культурные проекты, обсуждается «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 г.». Культурные проекты готовятся к новой для себя роли - участников и драйверов экономического развития территорий. В Красноярском крае пока только два события внесены в национальный календарь событий: фестиваль музыки и ремесел «МИР Сибири» и фестиваль народной культуры «Масленица». «МИР Сибири» ежегодно собирает 30-35 тысяч человек, а это уже целый город со своей экономикой!

Фестиваль «МИР Сибири»

Будет что сказать Красноярску и при обсуждении создания новых общественных пространств в непривлекательных городских промзонах.

Удачная концепция творческих пространств дает новую жизнь заброшенным территориям, закрытым заводам или складам. Первый такой кластер появился в Москве, сегодня они есть в Туле, Челябинске, Казани и Красноярске (культурное пространство «Каменка»).

Что касается науки, то без нее не решить ключевой вопрос мировой повестки дня – создание экологичной «зеленой» промышленности, которая не только повысит качество жизни населения, но и выиграет в конкурентной борьбе.

Невозможно без науки и развитие городов: во всех сферах нужны цифровые и инженерные решения, которые отвечают за качество жизни и это важно в том числе и для роста конкурентоспособности территории.

Пока надежду дает то, что наука становится «модной», дети и молодежь начинают понимать, что карьеру можно сделать не только в бизнесе и власти, но и в науке, что наука – это интересно и востребовано и она будет увеличивать свою значимость вместе со всей непроизводственной сферой – такова мировая тенденция.