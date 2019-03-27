Жители 15 городов России бросили салат и встали на лыжи!

Как все начиналось, чем особенно гордятся организаторы и почему призы за победу помогают добиваться новых успехов.

В заключительных стартах проекта «На лыжи!» приняли участие 130 лыжников 13–16 лет из 4 регионов страны: Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей, Республики Хакасия. В этом году соревнования прошли в Красноярске, в кластере «Радуга», где недавно закончилась зимняя универсиада. Поддержать спортсменов и подвести итоги трехлетней работы благотворительного проекта компаний En+ и РУСАЛ приехала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Елена Валерьевна встретилась со спортсменами, с губернатором края Александром Уссом, стала гостем пресс-центра и радио «Комсомольская правда».

Сколько стоят лыжи?

У проекта «На лыжи!» несколько важных направлений и одно из них - первенства и чемпионаты на призы РУСАЛа и EN+Group среди юношей и девушек 12-14 и 15-16 лет. Соревнования проходят в три этапа: муниципальные сборы, в которых принимают участие более 300 спортсменов в каждом регионе, затем лучшие попадают на региональные сборы, а победители, их обычно более сотни, - на финал. Поскольку он открытый, то сюда можно приехать самостоятельно из любого региона России.

- К сожалению, в стране проводится мало межрегиональных детских соревнований, многие дети, которые здесь выступают, никогда прежде не соревновались с другими регионами, - отметила Елена Вяльбе. - Поэтому такое первенство для ребят - замечательная возможность сравнить свои силы, посмотреть, на что они способны. Они уже рассуждают как реальные спортсмены, и, конечно, это ближайшая наша надежда. Мы ждем, что уже через пару лет они будут в юниорской сборной России.

Всего с 2016 года в соревнованиях приняли участие более 1300 юных спортсменов. Победители получают не просто призы, а шанс на новые победы! Во-первых, это первенство внесено в Единый календарный план Федерации лыжных гонок России, что позволяет спортсменам повышать свой разряд и входить в состав региональных сборных. Во-вторых, тройка призеров получает профессиональный дорогостоящий инвентарь.

- Чтобы побеждать и завоевывать медали, нужен современный инвентарь. За несколько лет действия проекта «На лыжи!» компанией РУСАЛ было приобретено 343 пары лыж, 181 пара ботинок, 163 пары палок и около 500 единиц аксессуаров и лыжероллеров, - рассказал Александр Пак, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!».

Для справки: пара топовых лыж стоит 28-42 тысячи рублей, пара палок - 13-40 тысяч рублей.

Кстати, в Федерации лыжных гонок России очень высоко оценивают условия для занятий лыжным спортом в Красноярске для детей.

- Я бы поставила Красноярску высший балл, - говорит Едена Вяльбе. - Есть у вас простые трассы, есть профессиональные. «Радуга», думаю, может сравниться с любым мировым лыжным стадионом уровня чемпионата мира или Кубка мира.

«Бросай салат, вставай на лыжи!»

Еще одно направление проекта - массовый спорт. Уже три года в 15 городах России в новогодние праздники проводятся старты для всех желающих под лозунгом «Бросай салат, вставай на лыжи!».

- Лыжи - лучший вид спорта для здорового образа жизни, и мы счастливы, что в России сейчас лыжный бум, - говорит Елена Вяльбе.

В программе праздников - забеги, консультации тренеров, встречи с известными лыжниками и биатлонистами России, развлечения для малышей, музыка, чай, сувениры. Эти мероприятия совсем неофициозные, сюда приходят по желанию. В этом сезоне, например, выходные вместе с проектом «На лыжи!» провели более 10 тысяч человек, а за все три сезона - 52 тысячи!

Проект «На лыжи!» представлен в популярных соцсетях, есть и собственный канал на YouTube, который наполняется видеоуроками и консультациями от авторитетных специалистов - олимпийских чемпионов и тренеров российской сборной. Они рассказывают, как правильно подобрать инвентарь для начинающих, как готовить лыжи к соревнованиям, как должны питаться спортсмены и прочее.

В цифрах это выглядит так: 1 миллион посетителей в месяц, 2 миллиона просмотров!

Тренировка для тренеров

История любого спортивного успеха начинается с тренеров начального уровня, к которым приходят пока ничего не умеющие дети и от которых зависит, останутся ли они в спорте и смогут ли стать чемпионами. Именно для них в рамках проекта «На лыжи!» совместно с Сибирским государственным университетом физкультуры и спорта (Омск) был разработан курс повышения квалификации, курс серьезный, не «для галочки»: 104 часа, 10 рабочих дней, выдача свидетельства о повышении квалификации. За три сезона в рамках проекта «На лыжи!» профессиональную подготовку прошли 402 тренера из Красноярского края, Иркутской области, Хакасии. Сейчас разрабатываются дистанционные курсы - такое повышение квалификации быстрее, дешевле и позволит охватить еще больше специалистов.

Возрождение «лыжной» промышленности

На вопрос, какими результатами проекта «На лыжи!» вы особенно гордитесь, Елена Вяльбе отвечает так:

- Это возрождение выпуска отечественных снегоуплотнительных машин, ратраков. Пока сделаны первые шесть машин, в начале этого года благодаря РУСАЛу и EN+Group их получили шесть городов из трех основных регионов, охваченных проектом «На лыжи!», в том числе и красноярский стадион «Ветлужанка».

Это опытные машины, их сейчас тестируют лыжники-практики в городах Ангарск, Братск, Кемерово, Абакан, Сыктывкар.

Модель ратрака по заказу компании РУСАЛ для проекта «На лыжи!» разработало одно из крупнейших российских предприятий на Урале.

Также в рамках проекта улучшается инфраструктура для занятий лыжным спортом.

Например, в 2018 году на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» (Иркутская область) построены лыжероллерная трасса 2,5 км с освещением и стартовая поляна, увеличена протяжённость трасс до 20 км, что позволит проводить здесь соревнования федерального уровня. В 2019 году модернизация этого комплекса продолжится, также планируется создание современной лыжной инфраструктуры в городах Братск, Саяногорск и Иркутск.

У проекта «На лыжи!» на ближайшие два года большие планы:

- Мы продолжим поддерживать и развивать детско-юношеский лыжный спорт в регионах реализации проекта, запустим программу грантовой поддержки детских тренеров, - рассказал Александр Пак. - И, конечно, будут массовые лыжные праздники в новогодние каникулы!

У проекта «На лыжи!» есть свой сайт, группы в соцсетях, где можно узнавать все новости следующего сезона. Не пропустите!