Клещи в Красноярске в 2019 году: опасные районы на карте

В этом году природа нам преподнесла сюрприз: март вышел аномально теплым, таких температурных рекордов давно в наших краях не было. Горожан дома не удержишь – в выходные просто паломничество на «Столбы», в «Гремячую гриву», в «Роев ручей» или на остров Татышев. А у врачей и эпидемиологов сейчас свои заботы – готовятся к наплыву пострадавших от клещей.

Пострадавшие, к слову, уже есть – четыре человека. Первые две встречи человека и клеща в этом году состоялись на «Столбах». Одному туристу пришлось даже обратиться в медицинское учреждение за помощью. Также были зарегистрированы случаи в Шушенском и Каратузском районах. Один из «столбовских» клещей оказался носителем опасного заболевания – бореллиоза. Для сравнения, в прошлом году первая встреча с клещом была зафиксирована только в первой декаде апреля, то есть на полмесяца позже.

Опасные районы будут обработаны

Обработка популярных у красноярцев территорий, где традиционно отдыхают горожане, проводится в обязательном порядке за счет бюджета. Причем площадь акарицидных обработок и сумма, которая выделяется из бюджета, ежегодно растут. Судите сами: если в 2017 году было затрачено 930 тысяч рублей, то в 2018-м – 1,6 миллиона. И обработано было 315 гектаров. В этом году пока точных сумм не называют, но будет выделено не меньше.

Как правило, обработают от клещей территорию зоопарка «Роев ручей», туристские тропы на «Столбах», остров Татышев, «Гремячую гриву», Торгашинский хребет, Николаевскую сопку, район Ветлужанки, долину Базаихи, совхоз «Удачный». Итого более 20 участков. А также парки и скверы на территории города. И в обязательном порядке – все летние загородные детские оздоровительные учреждения.

Районы, которые будут обработаны от клещей в Красноярске. Схема: Яндекс.Карты

Обработку начнут проводить, как только полностью сойдет снег и установится сухая погода - в мае.

Что касается дачных поселков, которые плотным кольцом окружают Красноярск, это тоже вопрос решаемый. Владельцы участков могут купить препараты в специализированных магазинах и сами обработать территорию по инструкции. Это вполне доступно по цене и по силам. И потом можно не опасаться неприятной встречи. Для верности – повторите обработку через месяц после первой.

Еще раз о прививках

Чтобы поход в лес не обернулся неприятностями, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Экипировка плюс репеллент – первые средства защиты от клещей. Помните, что клещ всегда ищет лазейку, чтобы перебраться с одежды на тело и присосаться. Потому нужно закрыть ему доступ: одежда из плотной ткани с прилегающими манжетами, ботинки. Время от времени осматривайте одежду, а по возвращении домой ее нужно и вовсе постирать.

Однако самой эффективной мерой профилактики является иммунизация. Прививки проводятся по 2 схемам: основной или экстренной. Сейчас подходит именно экстренная (ускоренная), потому как с основной мы уже опоздали:

- 1-я прививка – февраль-март;

- 2-я прививка – через 2 -4 недели после 1-й (в зависимости от вакцины);

- через 2 недели после 2-й прививки уже можно выйти в лесной массив;

- ревакцинация - через 1 год после 2-й прививки, в последующем – каждые 3 года.

И на будущее все-таки нужно привиться по основной схеме, она самая эффективная. 1-я прививка – ставится в зимне-весенний период (ноябрь-март); 2-я прививка – через 1-7 месяца (зависит от вакцины). 3-я прививка – через 5-12 месяцев. Три прививки по графику – это законченный курс вакцинации. Вы гарантированно защищены. Впоследствии ревакцинацию нужно повторять 1 раз в 3 года.

Вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита можно всем желающим, начиная с 3-летнего возраста.

Цена вопроса

Детям школьного возраста вакцина покупается за счет краевого бюджета, сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления или в школьном медицинском кабинете, если у него есть соответствующая лицензия. Что касается взрослых, то помогут привиться практически в любой поликлинике и во многих частных медицинских клиниках. Цена зависит от производителя вакцины, начинается от 750 рублей.

А теперь назовем суммы, в которые обойдется профилактика, если прививку не сделали, а клещ впился. В течение первых трех дней после укуса обязательно нужно поставить укол иммуноглобулина – средняя стоимость: около 600 рублей за ампулу. Доза из расчета 1 мл / 10 кг веса. То есть человеку весом в 70 килограммов понадобится 7 ампул.

Если клещ оказался носителем вируса, лечение может вылиться в десятки тысяч рублей. Хорошо, если позаботились о страховке. Стоимость страховых полисов начинается от 400 рублей. Чем выше стоимость полиса, тем больше выплата при наступлении страхового случая, она покрывает не стоимость не только лечения, но и реабилитации.

Что делать, если все-таки поймали клеща?

Если клещ успел впиться, правило первое: не паниковать. Нужно осторожно вытащить его и поместить, живого или мертвого, в баночку или пробирку, чтобы отнести на исследование. Способов вытащить иксодового много. Главное – не тяните его за тельце, иначе голова оторвется и останется в вашем теле. Лучше попробовать петлю из нитки: аккуратно поддели между кожей и его головкой и вытащили.

И несем клеща на анализ, чтобы убедиться, что он безвреден. В Красноярске анализ проведут по трем адресам: улица Сопочная, 38, Ленина, 168 и 26 Бакинских комиссаров, 29. Они работают в будние дни с 8.00 до 19.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Узнать подробную информацию можно прямо на сайте Центра гигиены и эпидемиологии – fbuz24.ru. Филиалы Центра есть в городах края: Ачинске, Лесосибирске, Минусинске, Шарыпове, Канске, Заозерном, Балахте и в Богучанах. Также пострадавшие от укуса клеща могут обращаться в медицинские учреждения по месту жительства.

Сколько стоит исследование клеща (различными методами):

- на энцефалит обойдется в 247 рублей, 706 рублей;

- на клещевой бореллиоз – 681 рубль, 928 рублей;

- выявление ДНК возбудителей анаплазмоза и эрлихиоза – 732 рубля;

- комплексное исследование клеща на 4 инфекции – 1132 рубля;

- комплексное исследование на 6 инфекций – 1730 рублей.

Результаты можно получить на сайте Центра или по телефонам через 1-3 дня.

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Клещ, как правило, поджидает свою жертву, сидя на краю травинки или листа кустарника. Он не летает, не бегает, не прыгает. Он цепляется за того, кто проходит мимо и сразу направляется искать место, куда можно впиться. Поэтому если идти строго по дороге или натоптанным тропам, не касаться травы и кустарников, то риск подцепить клеща минимален.

О ПОГОДЕ НА ВЫХОДНЫЕ:

Идем гулять!

Синоптики прогнозами на предстоящую неделю радуют. День ото дня температура будет только повышаться. А в последние дни месяца, субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта, столбик термометра и вовсе поднимется днем до отметки в 10 градусов тепла.

Ночью ожидается незначительные заморозки – от минус 5 до минус 1. А ночь с субботы на воскресенье и вовсе порадует: плюс 4. Так что если кто-то строит планы провести выходные на природе, не отказывайте себе в этом удовольствии.