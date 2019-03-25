2019-03-25T10:30:41+03:00
Экономика

КЭФ-2019: от слов к реальному делу

Прикладной характер Красноярского экономического форума подтверждает история его проведения
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

И специалисты, и гости КЭФ всегда отмечали, что события форума не являются самоцелью мероприятия. Большинство ключевых тем, которые рассматриваются в рамках экономического форума, который ежегодно проводится в Красноярске, находят прикладное применение.

Так, в 2005 году форум прошёл накануне референдума за объединение трех территорий — Красноярского края, Эвенкии и Таймыра. По итогам форума был принят указ президента Российской Федерации, который положил начало инвестиционному проекту «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

В 2007 году администрация Красноярского края на форуме подписала меморандум о сотрудничестве с бизнес-структурами при создании в крае Сибирского федерального университета. И сейчас СФУ входит в 15 лучших вузов страны. В 2012 году в рамках девятого Красноярского экономического форума обсуждалось проведение в Красноярске 29-й зимней Универсиады.

А в 2013 году на Красноярском экономическом форуме было подписано соглашение о создании международного пассажирского и грузового хаба на базе действующего аэропорта в Красноярске. Строительство нового терминала завершено в декабре 2017 года. В феврале 2019 года в новый аэровокзал были перенесены международные рейсы из выведенного из эксплуатации терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
Мэр Красноярска раскритиковал «панельки с цветными квадратиками»
Бара имени Хворостовского в Красноярске не будет
Первые бабочки проснулись в Красноярском крае
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
СФУ: 50 миллионов на снос периметра безопасности просто нет
«Играл с детьми в лошадку и фотографировал»: в Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек
Завтра на выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение
Клиенты ВТБ потратили 540 млн рублей во время зимней Универсиады в Красноярске
Они декоративные? Новые качели рухнули на площади Революции в Красноярске
Легендарную 100-метровую высотку на Стрелке продают в Красноярске
Проснувшиеся на Татышеве суслики атакуют красноярцев
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку