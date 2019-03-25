КЭФ-2019: от слов к реальному делу

И специалисты, и гости КЭФ всегда отмечали, что события форума не являются самоцелью мероприятия. Большинство ключевых тем, которые рассматриваются в рамках экономического форума, который ежегодно проводится в Красноярске, находят прикладное применение.

Так, в 2005 году форум прошёл накануне референдума за объединение трех территорий — Красноярского края, Эвенкии и Таймыра. По итогам форума был принят указ президента Российской Федерации, который положил начало инвестиционному проекту «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

В 2007 году администрация Красноярского края на форуме подписала меморандум о сотрудничестве с бизнес-структурами при создании в крае Сибирского федерального университета. И сейчас СФУ входит в 15 лучших вузов страны. В 2012 году в рамках девятого Красноярского экономического форума обсуждалось проведение в Красноярске 29-й зимней Универсиады.

А в 2013 году на Красноярском экономическом форуме было подписано соглашение о создании международного пассажирского и грузового хаба на базе действующего аэропорта в Красноярске. Строительство нового терминала завершено в декабре 2017 года. В феврале 2019 года в новый аэровокзал были перенесены международные рейсы из выведенного из эксплуатации терминала.