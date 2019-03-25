КЭФ-2019: в формате 3D

Ключевая тема предстоящего форума – конкурентоспособность. Не секрет, что значение человеческого капитала выросло в условиях глобальной экономики. Сейчас труд и предпринимательские способности, как фактор производства вышли на первое место, заслонив землю и капитал. Именно поэтому тему конкурентоспособности на КЭФ-2019 рассмотрят с разных точек зрения и на разных уровнях – от предприятий до региональной и транснациональной конкурентоспособности. Современные тренды необходимо проанализировать, зафиксировать, чтобы понимать – какие цели необходимо ставить перед собой бизнесу, а какие – власти. На региональном уровне также необходимо быть способными к конкуренции за кадровые, финансовые ресурсы:

- Тема форума выбрана неслучайно, - комментирует Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края. – Конкуренция – одна из базовых основ развития вообще, идет ли речь о культуре, науке, спорте или экономике. Особенно конкурентоспособность актуальна сейчас, так как очень динамично меняется мировой рынок, новые компании становятся лидерами. Поэтому одна из задач форума – проанализировать мировой опыт, чтобы понять, как быть конкурентоспособным.