2019-03-25T11:28:50+03:00
Происшествия

Школьник из Красноярска заманил двух воровок в квартиру и сдал их полиции

Артем Еремин пообещал отдать им старые вещи, а сам вызвал полицию [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Девятиклассник из Красноярска помог задержать двух воровок. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Девятиклассник из Красноярска помог задержать двух воровок. Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Таких и берут в полицейские! Девятиклассник Артем Еремин из 76-й школы Красноярска в одиночку сумел задержать двух воровок. А после сдал их сотрудникам МВД.

Это случилось буквально на днях. Артем возвращался из школы, зашел в свой подъезд. И тут заметил: по квартирам ходят странные женщины. Звонят в двери: «Помогите, чем можете! Мы погорельцы, все потеряли!».

- Я знал, что в районе появились мошенницы которые ходят вот так по домам и обворовывают людей, - делится парень.

Девятиклассник из Красноярска помог задержать двух воровок.ГУ МВД по Красноярскому краю

Подумал, наверное, это они. Решение пришло быстро. Окликнув «погорельцев», Артем позвал их к себе: «У меня вещи есть, рубашки. Хоть ношеные, но хорошие». И мошенницы клюнули. Отойдя на несколько секунд, вызвал полицию. А сам пока делал вид, что ищет вещи.

- Прибывшие на место сотрудники МВД задержали подозреваемых и доставили их в дежурную часть, - рассказывают в пресс-службе краевого главка. - Сотрудники угрозыска установили: это действительно те самые женщины, что причастны к нескольких преступлениям в разных районах Красноярска.

Сегодня, 25 марта, Артема наградили. Полицейские и общественники вручили ему грамоту и подарки. За то, что не спасовал - помог остановить мошенниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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