Школьник из Красноярска заманил двух воровок в квартиру и сдал их полиции

Таких и берут в полицейские! Девятиклассник Артем Еремин из 76-й школы Красноярска в одиночку сумел задержать двух воровок. А после сдал их сотрудникам МВД.

Это случилось буквально на днях. Артем возвращался из школы, зашел в свой подъезд. И тут заметил: по квартирам ходят странные женщины. Звонят в двери: «Помогите, чем можете! Мы погорельцы, все потеряли!».

- Я знал, что в районе появились мошенницы которые ходят вот так по домам и обворовывают людей, - делится парень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/699062" frameborder="0"></iframe> Девятиклассник из Красноярска помог задержать двух воровок.ГУ МВД по Красноярскому краю

Подумал, наверное, это они. Решение пришло быстро. Окликнув «погорельцев», Артем позвал их к себе: «У меня вещи есть, рубашки. Хоть ношеные, но хорошие». И мошенницы клюнули. Отойдя на несколько секунд, вызвал полицию. А сам пока делал вид, что ищет вещи.

- Прибывшие на место сотрудники МВД задержали подозреваемых и доставили их в дежурную часть, - рассказывают в пресс-службе краевого главка. - Сотрудники угрозыска установили: это действительно те самые женщины, что причастны к нескольких преступлениям в разных районах Красноярска.

Сегодня, 25 марта, Артема наградили. Полицейские и общественники вручили ему грамоту и подарки. За то, что не спасовал - помог остановить мошенниц.