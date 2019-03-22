7 главных вопросов о новой услуге по вывозу мусора

Предусмотрены ли льготы по оплате за вывоз мусора? Куда звонить, если его оперативно не убирают? А как насчет пени? Новая услуга – обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – по-прежнему вызывает у горожан множество вопросов. На самые актуальные ответила Ирина Качимова, начальник управления по работе с физическими лицами ПАО «Красноярскэнергосбыт» в ходе большого весеннего ЖКХ-марафона, по традиции прошедшего в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда».

Почему услугу за обращение с ТКО нужно оплачивать Красноярскэнергосбыту?

- ПАО «Красноярскэнергосбыт» заключило договоры с Региональными операторами по обращению с ТКО. Компания взяла на себя обязательства по производству расчетов, начислению платы и направлению потребителям документов. Кроме того, она принимает платежи и перечисляет средства на счет операторов.

Поскольку Красноярскэнергосбыт направлял населению платежные документы и ранее, добавить в них еще одну коммунальную услугу было вполне логичным решением. Тем более подобный опыт у компании есть – со сбором платы за капремонт.

Кто именно должен производить оплату через энергосбытовую компанию?

- Отметим, платежные документы за новую услугу мы впервые выставили в феврале за январь. Их получают собственники частных жилых домов, владельцы помещений и квартир в многоквартирных домах с непосредственной формой управления, а также собственники жилья в многоквартирных домах, перешедшие на прямые договоры с оператором по обращению с ТКО.

В моей квартире изменилось количество зарегистрированных, куда подавать документы?

- Нужно обратиться на ближайший участок компании. Возьмите с собой паспорт, документы на жилье и выписку из домовой книги или финансово-лицевого счета. Если в вашем населенном пункте нет офисов компании, можно приехать в районное или межрайонное отделение.

Копии документов и заявление в свободной форме можно также отправить по электронной почте kanza@es.krasnoyarsk.ru, через виртуальную приемную или личный кабинет на сайте компании либо почтой – по адресу ближайшего отделения.

Важно: информацию о прописке/выписке жильцов энергетики могут получить только от хозяев квартиры. Информационного обмена между ними и управляющими компаниями нет. Между тем, по закону, жильцы обязаны самостоятельно уведомить об изменении количества зарегистрированных в течение пяти дней после того, как это изменение произошло.

Если потребитель задержит оплату, будет ли начисляться пеня?

- Внести оплату за новую коммунальную услугу (как и за все прочие) необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако операторами было принято решение не начислять пени на территории края до конца текущего года. В дальнейшем пени будут начисляться в соответствии с Жилищным Кодексом РФ.

Запланированы ли льготы, и для каких потребителей?

- Подчеркнем, сбор, вывоз и утилизацию отходов с 1 января 2019 года относят к коммунальным услугам (КУ). То есть на нее распространяются все льготы, к таким услугам относящиеся. Чтобы получить субсидии и оформить льготы, потребителям нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Тем, кто не платит за вывоз мусора, будут отключать электроэнергию?

- Нет, не будут. Для обращения с ТКО есть свой собственный счет, оплата по которому производится ОТДЕЛЬНО от прочих услуг. В том числе – от платы за электроэнергию. Поэтому за долги по обращению с ТКО ограничивать режим потребления электроэнергии не будут.

Впрочем, все вышеперечисленное не означает, что за услугу можно не платить. Каждый собственник должен делать это – по закону. Если накопится задолженность, ее могут взыскать через суд.

Куда жаловаться, если мусор не убирают вовремя?

- Можно обратиться к своему региональному оператору по вывозу ТКО или в ПАО «Красноярскэнергосбыт». Контакты оператора можно увидеть на оборотной стороне квитанции в разделе информации об исполнителе услуг.

Что касается Красноярскэнергосбыта, здесь всегда готовы принять информацию от потребителей. Приходите лично или звоните в единый контактный центр 8 (391) 257-67-07, 8 (800) 700-24-57, с понедельника по пятницу с 8 до 21, оставляйте обращения на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в виртуальной приемной или личном кабинете клиента. Укажите в нём свой лицевой счет или адрес, по которому некачественно оказывается услуга, и свой контактный телефон. Мы направим жалобу Вашему региональному оператору.