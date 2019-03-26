Дочь Иннокентия Смоктуновского: «Перед уроком фехтования Гамлета ждала овсянка и кисель»

«Космический актер», «гений», таким остался для всех Иннокентий Смоктуновский. Каким он был в обычной жизни, знают только самые близкие. Накануне дня рождения великого лицедея (28 марта ему бы исполнилось 94 года) мы пообщались с его дочерью. Мария Иннокентьевна рассказала «Комсомолке» о самом сокровенном. О том, без чего не было бы Гамлета, князя Мышкина и Юрия Деточкина.

Вез из-за границы семена цветов

- День Рождения моего отца – очень пронзительная для меня дата. И светлая, потому что совпадает с началом настоящей весны. Утром в этот день стараюсь побывать на Новодевичьем кладбище, поклониться родителям. Обязательно принесу цветы. Наверное, белые. Астрочки, если будут, или гвоздики.

Великий актер, когда мог, привозил супруге из-за границы пакетики с семенами цветов. Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.

Хотя каких-то предпочтений в этом плане у папы не было. Он любил разные. Как полевые (ромашки, васильки), так и культурные – розы, гвоздики. У нас на даче под Москвой росли ирисы, незабудки, ноготки, колокольчики, жарки… Из зарубежных поездок папа всегда привозил маме семена цветов. Когда у него было время, они сажали и ухаживали за ними вместе. Дивный был цветник!

Научил собаку говорить

- Открытость, приятие жизни – едва ли не главная папина черта. Природа, цветы, животные, все находило в нем отклик.

Иннокентий Михайлович был светлым, любящим жизнью человеком. Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.

Так, у нас жил пес Жан, американский кокер-спаниель. Его назвали в честь Мольера. Так что имя у собаки было длинное – Жан-Батист Поклен де Мольер.

Привязался ко всем членам семьи, но своим хозяином выбрал папу. Такой сообразительный и веселый, все хватал на лету. Папа даже научил его говорить слово «ма-ма», по слогам. Начал с уговоров: «Жанчик, скажи «ма-ма». Тот молчал. Папа протягивал ему какое-нибудь угощение: печеньице или маленький кусочек колбаски: Жа-ан. И через какое-то время на одном из таких занятий, Жанчик «заговорил». Издал какой-то звук, похожий на «ммм-а-а». Папа ему снова кусочек колбаски. И Жанчик выдал «ма-ма»!

А еще папа надрессировал его по команде переходить дорогу. Однажды Жанчик перебежал перед идущей машиной. Папа испугался и стал его приучать. Слышишь команду «нельзя», стой рядом с хозяином. И только по команде «можно» идем через дорогу. Обучался он мгновенно.

Когда папы не стало, Жан его очень ждал. На прогулках постоянно высматривал. Увидит похожий силуэт: мужчину в пальто, в шляпе, встрепенется: может быть, папа вернулся? Это был очень преданный пес. До последнего ждал своего хозяина.

Мечтал сыграть Пушкина

- Папино отношение к жизни было по-детски восторженным и добрым. Сродни пушкинскому. Может быть, поэтому так хотел сыграть Александра Сергеевича. Но его мечте не суждено было сбыться. Хотя Пушкина он боготворил. Читал очень много его произведений – для себя и записывал на радио. А еще есть фильм «Маленькие трагедии», там папа сыграл Сальери.

Впрочем, «сыграл» - слово не совсем верное. Папа не раз повторял: роли надо проживать, внутренне. И подчеркивал: ему это так удавалось потому, что рядом была мама. «Автор Смоктуновского – моя жена», говорил он. Вместе они прожили 40 лет.

Таким он приехал в Москву из Красноярского края. Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.

Мама и папа… Это брак из тех, что совершаются на небесах. У обоих было тяжелое, полное лишений детство. Папу вырастила родная тетя Надя. Родители не могли прокормить всех детей, в Сибири был голод, поэтому папу и брата Володю отдали ей. Потом свою старшую дочку папа с мамой назвали Наденькой – в честь тети, которой он многим был обязан. Но ребенок рано умер.

Кеша с братом и тетей Надей, которая его вырастила.Фото: Мария ЛЕНЦ

А маму и двух ее маленьких сестер бабушка привезла в 30-м году из Палестины. Там они жили в коммуне. Часть перебралась в Советский Союз, приплыли на пароходе в Крым. Во время войны мама была в эвакуации, работала в госпитале медсестрой. Это было очень страшно.

Совсем молодой пошла работать на завод. Потом поступила в театрально-художественное техническое училище. Очень любила свою профессию, она художник по костюмам. Замечательно рисовала, великолепно шила. Для папы и для мамы было большое счастье, что они встретились, стали мужем и женой.

Секрет этого снимка в том, что его сделала жена актера, Соломея Михайловна. Это на нее он смотрел такими глазами.Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мамины рогалики и салат от папы

Мама была для папы большой поддержкой, доброй советчицей, создавала для него всю жизненную основу. Она работала в Ленкоме заведующей пошивочным цехом, а потом оставила работу, посвятила себя творчеству папы.

Вспомнить хотя бы такой момент, когда Григорий Михайлович Козинцев предложил папе роль Гамлета… Тот не решался, потому что это грандиозная роль, вершина мирового репертуара. Он спросил совета у мамы. И в ответ услышал: «Конечно, играй, обязательно соглашайся. У тебя прекрасный советчик – Шекспир».

Папа взял все переводы, читал, погружался. Брал уроки верховой езды, английского языка. А мама знала все его расписание. Если в 7 утра приезжала машина, чтобы везти папу на урок фехтования, в пол 7 была готова прекрасная овсяная каша, кисель, завтрак, который давал силы и возможность трудиться с утра – вдохновенно.

На фото - актер с женой и питомцем Жаном. Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.

А наши семейные праздники! Главными были дни рождения и новый год. К ним мы готовились заранее. Мама пекла что-нибудь вкусное – свои «фирменные» рогалики с грецкими орехами, варила изумительный студень.

Кстати, если у папы было настроение (и время), он тоже мог что-нибудь приготовить. К примеру, овощной салат – порезать огурцы, помидоры, зеленый листовой салат, добавить подсолнечное масло, немного приправ, посолить. И вот свежий салат готов. Папа очень дорожил уютом и спокойствием.

«Берегись автомобиля»

А еще он был страстным автомобилистом. Но не гонял, ездил спокойно. Научился водить, когда готовился к съемкам в фильме «Берегись автомобиля». Для этого режиссер Эльдар Рязанов нашел для папы инструктора, тот ставил все трюки.

Кстати, много писали, что после фильма папа выкупил ту самую «Волгу», ГАЗ-21, это неправда. Машина, которая «снималась» в этом кино, потом играла и в других фильмах. Теперь, скорее всего, хранится она на «Мосфильме».

А нашу папа купил после того, как вышел фильм «Гамлет». Он имел такое грандиозное признание. Папа и режиссер Григорий Козинцев получили Ленинскую премию. И на эти деньги папа купил точно такую же машину, «Волгу». А через несколько лет за часть стоимости папа продал ее своему брату – в Красноярск. Слышала, сейчас ее хозяин – кто-то из местных коллекционеров. Очень рада, что наша «Волга» сохранилась, это настоящий раритет.

Фильм «Берегись автомобиля» еще раз «аукнулся» в нашей жизни. У нас была уже другая «Волга», 24-я (папа любил эту марку, считал ее очень надежной). В один из осенних дней мы отправились отдохнуть на природу. Но дорога была скользкой, машину занесло, она перевернулась, и мы очутились в кювете.

Иннокентий Смоктуновский с дочерью Машей. Фото: предоставлено Марией Смоктуновской.

Перепугались, конечно. Несколько секунд мы были в перевернувшейся машине. И тут видим: разбившееся переднее стекло извне медленно отодвигает рука. Какой-то мужчина помог папе выбраться. А, увидев его, непроизвольно выпалил: «О-о-о-о, Иннокентий Смоктуновский! Берегись автомобиля!». И эта комическая реплика сразу разрядила ситуацию.

ВРЕЗКА

Александр Жемчугов, красноярский исследователь творчества Смоктуновского:

Мой отец учился в одной школе со Смоктуновским. Но лично его не знал. Говорил: «Не помню, значит, мы не дрались».

В школе называли его Скоморохом.Фото: Мария ЛЕНЦ

Будущий актер жил в местечке Кронштадт, на берегу реки Качи. Этот участок всегда был связан и с революционерами, и с бандитами. В царское время сюда даже жандармы не совались.

После войны здесь бок о бок жили воры в законе и бывшие солдаты, офицеры. Последние после фронта несправедливости не терпели. В обиду блатным не давали никого. Если что, сразу в нос. Горячие, шебутные. Рассказывают, таким был прошедший войну Смоктуновский лет до 30.

Одна из первых ролей будущего гения.Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что воров в законе мы застали. Смоктуновский их видел своими глазами. Это пригодилось ему при работе над ролью в фильме «Гений». Помните, был там главарь мафии – Гиля «Принц»? Один в один!

Кстати, актер умел так перевоплощаться, что увидев его в кино в фильме «Берегись автомобиля», обманулась даже родная тетя: «Мой Кешка вором стал!».