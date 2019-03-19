Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске: программа, расписание
Большой фестиваль мультфильмов – это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород.
В программе XII БФМ в Красноярске будет представлено более 30 программ (каждая из порядка 15 корокометражек), а также 5 полнометражных фильмов. Большинство фильмов красноярские зрители впервые могут увидеть в своём городе только на нашем фестивале: самые интересные русские мультфильмы последних лет, мировые фестивальные «сливки» режиссёров из почти 20 стран, японскую анимацию, специальные программы документальной анимации и фильмов о музыке. В Музейном центре «Площадь Мира» откроется выставка Cartoon Network, а во вторые выходные фестиваля будет работать традиционная «Фабрика мультфильмов», где все желающие смогут создать свой мультфильм.
Гостем фестиваля в этом году станет Иван Максимов – один из самых известных режиссеров анимации в постсоветском поколении. Встреча с ним состоится на Арт-чердаке Дома кино 23 марта в 19.00.
Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.
Программа фестиваля
22 марта
19.00. Дом кино
ДОБЫТЧИЦА 12+
23 марта
13.00, Мечта
ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+
15.00, Дом кино
ПЕСНЬ МОРЯ 6+
17.00, Дом кино
В СЕРДЦЕ АВГУСТА 12+
21.00, Дом кино
МИР БУДУЩЕГО 18+
24 марта
10.00, Мечта
ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ 0+
10.30, Дом кино
УРОК ПЛАВАНЬЯ 0+
12.00, Дом кино
ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+
18.00, Дом кино
СУЕТА СУЕТ 16+
19.30, Арт-чердак Дома кино
ДОКАНИМАЦИЯ. ГОЛОСА 18+
27 марта
20.00, Дом кино
ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ КУБИКОВ 18+
28 марта
20.00, Дом кино
АНИМАТОР ПРОТИВ АНИМАЦИИ 18+
29 марта
20.00, Дом кино
РУССКИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПАНК 16+
30 марта
13.30, Дом кино
Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+
15.30, Дом кино
БОЛЕРО 16+
16.00, Мечта
КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+
17.00, Дом кино
МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+
19.00, Арт-чердак Дома кино
КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+
Встреча с режиссерами Киностудии «Союзмультфильм», бесплатно по предварительной регистрации.
21.00, Дом кино
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+
31 марта
13.00, Дом кино
Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+
15.00, Дом кино
ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+
17.00, Дом кино
ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+
19.00, Дом кино
ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+
В программе возможны изменения.
Билеты 100-150 рублей.
Гастроли
Театр кошек Владимира Куклачёва: Кошки в городе 0+
Герои спектакля «Кошки в городе» – хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. В постановке участвуют две домашние собаки, 38 артистов-кошек и десять артистов-людей.
Продолжительность 1 час 25 минут с антрактом
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
23 марта, 12.00 14.00
Билеты 600-1500 рублей, дети до 3 лет без места бесплатно (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении)
Группа «Мумий тролль» 12+
В Красноярске «Мумий Тролль» выступит со специальной акустической программой «Вечерний чай», это редкий и уникальный формат для коллектива.
«Вечерний чай» (без симфонического оркестра) – это редко исполняемые на концертах песни, хиты в неожиданных аранжировках, романтические баллады и премьеры альбома ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
23 марта, 19.00
Билеты 1500-5000 рублей.
Красноярский духовой оркестр: Rock and pop хиты 6+
Beatles и Deep Purple, ABBA и Scorpions, - в программе самые знаковые и любимые композиции, легендарные хиты!
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
23 марта, 17.00
Билеты 300-1000 рублей.
Весенние хоровые капеллы: Театр хоровой музыки Саратовской филармонии 6+
Артисты представят программу «Музыка вечерняя», в которой прозвучат яркие хоровые произведения – от народных песен до сочинений современных авторов.
Практически все произведения в концерте хора прозвучат a’cappella. В одном из номеров гости концерта услышат соло на ложках.
Институт искусств
ул. Ленина, 22
23 марта, 17.00
Билеты 100-250 рублей.
Красноярский камерный оркестр: Анна Добрецова (арфа, Москва) 6+
Арфу редко можно услышать как солирующий инструмент. С возможностями этого прекрасного инструмента красноярцев познакомит Анна Добрецова. Впервые в Красноярске в ее исполнении прозвучат два сочинения для арфы с оркестром.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
23 марта, 19.00
Билеты 200-600 рублей.
Гала-концерт: Закрытие фестиваля «Парад звезд в Оперном» 12+
В двух концертах, завершающих фестивальную программу примут участие Сергей Лейферкус и уже хорошо знакомый красноярским любителям оперы народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков (Мариинский театр). За дирижерским пультом — Дмитрий Юровский из Германии.
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
28 и 29 марта, 19.00
Билеты 600-1900 рублей.
Среда восхождения 16+
Каждую среду - традиционное, коллективное, вечернее восхождение на Вторую сопку Гремячей гривы.
Встреча участников в 19.30 во втором павильоне эко-парка «Гремячая грива» (одноэтажное здание в 100 м от остановки «Академия биатлона»). Граждане до 18 лет в сопровождении взрослых. Одежда по погоде. При себе иметь фонарь (лучше налобный), продолжительность восхождения 1-1,5 часа. Запись не требуется.
Эко-парк «Гремячая грива»
Свободный, 82
20, 27 марта, 19.30
Бесплатно.
А вот и я, развеселый потешник 6+
Занятие посвящено истории и видами народного театра в России. Дети познакомятся с такими персонажами, как скоморохи, балконный «дед», Петрушка, шарманщик и раешник.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
Ул. Мелькомбинатская, 2/1
24 марта, 11.00
Билеты 100 рублей.
Экскурсия «Рождение и жизнь кукольного спектакля» 9+
Как появляется спектакль? Кто над ним работает? Какие профессии существуют в театре кукол? С чего начинается производство театральной куклы? Все о процессе создания спектакля в театре кукол. Продолжительность 1 час.
Театр кукол
ул.Ленина, 119
21 марта, 11.00
Опыты искусства: цикл лекций 16+
Занятия образовательного цикла «Опыты искусства» состоят из лекции по истории искусства XX-XXI веков на основе музейной коллекции, дискуссионной игры, освоения арт-практик художников. Кроме того, предполагаются домашние задания и изучение литературы по искусству.
Занятия будут проходить до 27 июня два раза в месяц по четвергам с 19.00 до 21.00.
На каждую лекцию необходима предварительная запись по телефону (391)212-45-97.
Программа курса в марте:
21 марта. Опыт третий. Танцы с Джексоном Поллоком
История американского абстрактного экспрессионизма в контексте противостояния капиталистической и социалистической государственных моделей (1940-е годы). Ритуал как творческий метод.
Музейный центр. Площадь мира
Пл. Мира, 1
21 марта, 19.00
Билеты 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU