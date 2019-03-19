Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске: программа, расписание

Большой фестиваль мультфильмов – это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород.

В программе XII БФМ в Красноярске будет представлено более 30 программ (каждая из порядка 15 корокометражек), а также 5 полнометражных фильмов. Большинство фильмов красноярские зрители впервые могут увидеть в своём городе только на нашем фестивале: самые интересные русские мультфильмы последних лет, мировые фестивальные «сливки» режиссёров из почти 20 стран, японскую анимацию, специальные программы документальной анимации и фильмов о музыке. В Музейном центре «Площадь Мира» откроется выставка Cartoon Network, а во вторые выходные фестиваля будет работать традиционная «Фабрика мультфильмов», где все желающие смогут создать свой мультфильм.

Гостем фестиваля в этом году станет Иван Максимов – один из самых известных режиссеров анимации в постсоветском поколении. Встреча с ним состоится на Арт-чердаке Дома кино 23 марта в 19.00.

Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

Программа фестиваля

22 марта

19.00. Дом кино

ДОБЫТЧИЦА 12+

23 марта

13.00, Мечта

ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+

15.00, Дом кино

ПЕСНЬ МОРЯ 6+

17.00, Дом кино

В СЕРДЦЕ АВГУСТА 12+

21.00, Дом кино

МИР БУДУЩЕГО 18+

24 марта

10.00, Мечта

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ 0+

10.30, Дом кино

УРОК ПЛАВАНЬЯ 0+

12.00, Дом кино

ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА ЗИМОЙ 0+

18.00, Дом кино

СУЕТА СУЕТ 16+

19.30, Арт-чердак Дома кино

ДОКАНИМАЦИЯ. ГОЛОСА 18+

27 марта

20.00, Дом кино

ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ КУБИКОВ 18+

28 марта

20.00, Дом кино

АНИМАТОР ПРОТИВ АНИМАЦИИ 18+

29 марта

20.00, Дом кино

РУССКИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПАНК 16+

30 марта

13.30, Дом кино

Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+

15.30, Дом кино

БОЛЕРО 16+

16.00, Мечта

КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+

17.00, Дом кино

МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+

19.00, Арт-чердак Дома кино

КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+

Встреча с режиссерами Киностудии «Союзмультфильм», бесплатно по предварительной регистрации.

21.00, Дом кино

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+

31 марта

13.00, Дом кино

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+

15.00, Дом кино

ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+

17.00, Дом кино

ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+

19.00, Дом кино

ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+

В программе возможны изменения.

Билеты 100-150 рублей.

Гастроли

Театр кошек Владимира Куклачёва: Кошки в городе 0+

Герои спектакля «Кошки в городе» – хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. В постановке участвуют две домашние собаки, 38 артистов-кошек и десять артистов-людей.

Продолжительность 1 час 25 минут с антрактом

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

23 марта, 12.00 14.00

Билеты 600-1500 рублей, дети до 3 лет без места бесплатно (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении)

Группа «Мумий тролль» 12+

В Красноярске «Мумий Тролль» выступит со специальной акустической программой «Вечерний чай», это редкий и уникальный формат для коллектива.

«Вечерний чай» (без симфонического оркестра) – это редко исполняемые на концертах песни, хиты в неожиданных аранжировках, романтические баллады и премьеры альбома ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

23 марта, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Красноярский духовой оркестр: Rock and pop хиты 6+

Beatles и Deep Purple, ABBA и Scorpions, - в программе самые знаковые и любимые композиции, легендарные хиты!

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

23 марта, 17.00

Билеты 300-1000 рублей.

Весенние хоровые капеллы: Театр хоровой музыки Саратовской филармонии 6+

Артисты представят программу «Музыка вечерняя», в которой прозвучат яркие хоровые произведения – от народных песен до сочинений современных авторов.

Практически все произведения в концерте хора прозвучат a’cappella. В одном из номеров гости концерта услышат соло на ложках.

Институт искусств

ул. Ленина, 22

23 марта, 17.00

Билеты 100-250 рублей.

Красноярский камерный оркестр: Анна Добрецова (арфа, Москва) 6+

Арфу редко можно услышать как солирующий инструмент. С возможностями этого прекрасного инструмента красноярцев познакомит Анна Добрецова. Впервые в Красноярске в ее исполнении прозвучат два сочинения для арфы с оркестром.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

23 марта, 19.00

Билеты 200-600 рублей.

Гала-концерт: Закрытие фестиваля «Парад звезд в Оперном» 12+

В двух концертах, завершающих фестивальную программу примут участие Сергей Лейферкус и уже хорошо знакомый красноярским любителям оперы народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков (Мариинский театр). За дирижерским пультом — Дмитрий Юровский из Германии.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

28 и 29 марта, 19.00

Билеты 600-1900 рублей.

Среда восхождения 16+

Каждую среду - традиционное, коллективное, вечернее восхождение на Вторую сопку Гремячей гривы.

Встреча участников в 19.30 во втором павильоне эко-парка «Гремячая грива» (одноэтажное здание в 100 м от остановки «Академия биатлона»). Граждане до 18 лет в сопровождении взрослых. Одежда по погоде. При себе иметь фонарь (лучше налобный), продолжительность восхождения 1-1,5 часа. Запись не требуется.

Эко-парк «Гремячая грива»

Свободный, 82

20, 27 марта, 19.30

Бесплатно.

А вот и я, развеселый потешник 6+

Занятие посвящено истории и видами народного театра в России. Дети познакомятся с такими персонажами, как скоморохи, балконный «дед», Петрушка, шарманщик и раешник.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

24 марта, 11.00

Билеты 100 рублей.

Экскурсия «Рождение и жизнь кукольного спектакля» 9+

Как появляется спектакль? Кто над ним работает? Какие профессии существуют в театре кукол? С чего начинается производство театральной куклы? Все о процессе создания спектакля в театре кукол. Продолжительность 1 час.

Театр кукол

ул.Ленина, 119

21 марта, 11.00

Опыты искусства: цикл лекций 16+

Занятия образовательного цикла «Опыты искусства» состоят из лекции по истории искусства XX-XXI веков на основе музейной коллекции, дискуссионной игры, освоения арт-практик художников. Кроме того, предполагаются домашние задания и изучение литературы по искусству.

Занятия будут проходить до 27 июня два раза в месяц по четвергам с 19.00 до 21.00.

На каждую лекцию необходима предварительная запись по телефону (391)212-45-97.

Программа курса в марте:

21 марта. Опыт третий. Танцы с Джексоном Поллоком

История американского абстрактного экспрессионизма в контексте противостояния капиталистической и социалистической государственных моделей (1940-е годы). Ритуал как творческий метод.

Музейный центр. Площадь мира

Пл. Мира, 1

21 марта, 19.00

Билеты 350 рублей.