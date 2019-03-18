КЭФ-2019: Красноярск ожидает научная битва

Science Slam — международный проект по популяризации науки. Мероприятия проводятся в формате научной битвы на площадках баров или ночных клубов. Молодые ученые за десять минут остроумно и доступно рассказывают о своих исследованиях. Победитель определяется по силе и продолжительности зрительских аплодисментов. В Красноярске, в рамках форума, на сцене барберлофта Yushin Brothers выступят молодые ученые из ведущих университетов краевого центра: инженер лаборатории физики магнитных явлений Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН Роман Морячков, преподаватель Института космических и информационных технологий СФУ Михаил Рыбков, аспирантка Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН Мария Пак, студент Института экологии и географии СФУ Дмитрий Злобин, студент Института стоматологии КрасГМУ им. Л.Ф. Войно-Ясенецкого Евгений Кулузаев.

Стоит отметить, что в своих выступлениях молодые ученые расскажут о новых способах борьбы с раком, научных тонкостях работы стоматологов, раскроют суть математических методов, применяемых при анализе в важных жизненных процессах и многом другом.