2019-03-18T06:36:49+03:00
Экономика

КЭФ-2019: Красноярск ожидает научная битва

В первый день КЭФ-2019 пройдет мероприятие ассоциации по популяризации и продвижению науки и инноваций.
Анастасия ШАЙХОВА
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Победитель Science Slam Nano Иван Чуксин (справа) с ведущим конкурса.Победитель Science Slam Nano Иван Чуксин (справа) с ведущим конкурса.
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Science Slam — международный проект по популяризации науки. Мероприятия проводятся в формате научной битвы на площадках баров или ночных клубов. Молодые ученые за десять минут остроумно и доступно рассказывают о своих исследованиях. Победитель определяется по силе и продолжительности зрительских аплодисментов. В Красноярске, в рамках форума, на сцене барберлофта Yushin Brothers выступят молодые ученые из ведущих университетов краевого центра: инженер лаборатории физики магнитных явлений Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН Роман Морячков, преподаватель Института космических и информационных технологий СФУ Михаил Рыбков, аспирантка Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН Мария Пак, студент Института экологии и географии СФУ Дмитрий Злобин, студент Института стоматологии КрасГМУ им. Л.Ф. Войно-Ясенецкого Евгений Кулузаев.

Стоит отметить, что в своих выступлениях молодые ученые расскажут о новых способах борьбы с раком, научных тонкостях работы стоматологов, раскроют суть математических методов, применяемых при анализе в важных жизненных процессах и многом другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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