«Всех – под подозрение»: в школе Хакасии придумали таблицу, чтобы следить за соцсетями учеников

Вот такой пост сделал у себя на странице в «Фейсбуке» абаканский блогер Алексей Потылицын: «Друг пишет, что в 1-й школе попросили согласие на мониторинг соцсетей учеников. Чуть позже уточнил, что речь (пока) идет о фиксации действующих аккаунтов в соцсетях. Но столбцы в журнале интересные конечно». И прилагает фото той самой таблицы.

Столбцы и в самом деле интересные. Судя по содержимому, перед классным руководителем стоит задача выяснить всю подноготную виртуальной жизни своих подопечных. Во-первых, в каких социальных сетях зарегистрирован ребенок – «Фейбуке», «Одноклассниках», «Инстаграме», «ВКонтакте» или «Твиттере».

Дальше – больше: под своим настоящим или вымышленным именем ребенок сидит в соцсетях? Есть ли у него закрытые аккаунты? И чем он интересуется, варианты: экстремизм, ранние половые связи, темы суицида, жестокости, алкоголя и... фото на крышах.

Мотив понятен: раз школа является одним из воспитательных органов, значит, должна заниматься и профилактической работой. Хотя к образовательному процессу это никакого отношения не имеет.

В обсуждениях к посту Алексея Потылицына несколько родителей сослались, что их дети учатся в этой самой 1-й школе, и сообщили, что знать не знают ни о каких таблицах. Вероника Бакулева: «Да нет никаких таблиц, ребята, вы о чем? Сегодня утром еще раз спрашивала дочь, ученица 1-й школы. Никаких таблиц нет. В прошлом году был шум, когда была волна по синим китам, но и в то время мы родители совместно с учителями сами инициировали беседы с детьми».

Выясняется, что такие таблицы на самом деле существуют, но это не обязательное требование, а всего лишь рекомендация. Никаких нормативных актов на нее нет. Следовательно, не все педагоги приняли ее к исполнению.

По словам замначальника управления образования администрации Абакана Галины Озеровой необходимость в таком мониторинге есть. И управление образования настоятельно рекомендовало педагогам школ проявлять интерес к социальной жизни детей и подростков в интернете. А форму исполнения школы выбрали сами.