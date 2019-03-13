2019-03-13T09:58:16+03:00
Спорт

По звонку Дмитрия Губерниева церемонию закрытия Универсиады в Красноярске «сократили» на полчаса

Телеведущий рассказал об этом в «Инстаграме»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По звонку Дмитрия Губерниева церемонию закрытия Универсиады в Красноярске сократили на полчаса. Фото: "Инстаграм"По звонку Дмитрия Губерниева церемонию закрытия Универсиады в Красноярске сократили на полчаса. Фото: "Инстаграм"
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Накануне, 12 марта, торжественно завершилась Зимняя универсиада-2019. Церемония закрытия проходила в ледовом дворце «Платинум Арена». Все 7 тысяч мест были заняты полностью. Присутствовал председатель Правительства Дмитрий Медведев, он специально приехал на это событие.

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По звонку Дмитрия Губерниева церемонию закрытия Универсиады в Красноярске сократили на полчаса
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Шоу получилось очень ярким и незабываемым. Закрытие продлилось 1.5 часа, и если сравнить с торжественной церемонией открытия Зимней универсиады-2019, которая длилась больше 3 часов, закрытие может показаться коротким. На своей странице в «Инстаграме» известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил «объяснение», почему закрытие продлилось короче. Приводим текст полностью:

«Внимание, внимание!!! Срочно!!! Сегодня женская индивидуальная гонка выйдет в прямом эфире на @matchtv_channel!!!! Я позвонил кое - кому и церемония закрытия Универсиады закончится пораньше!!! Это значит, в 17.30 мск в прямом эфире Матч ТВ чемпионат мира по биатлону!!!! После гонки будет работать наша блестящая студия!!!! Биатлон - НАШЕ ВСЁ!!!!! Пы Сы: Кое - кому спасибо!!!»

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Вот и пролетели 10 дней Универсиады-2019 в Красноярске. Мы помним, как все начиналось 5 лет назад, как узнали, что Всемирные студенческие игры пройдут в России, на берегах Енисея, обсуждали эту новость в социальных сетях. Потом следили за тем, как один за другим строятся объекты – Четвертый мост, Ледовые дворцы «Платинум Арена» и «Кристалл Арена» Очень насыщенным в плане подготовки стал для Красноярска 2018-й год (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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