В Красноярске торжественно закрыли Зимнюю универсиаду-2019

Вот и пролетели 10 дней Универсиады-2019 в Красноярске. Мы помним, как все начиналось 5 лет назад, как узнали, что Всемирные студенческие игры пройдут в России, на берегах Енисея, обсуждали эту новость в социальных сетях. Потом следили за тем, как один за другим строятся объекты – Четвертый мост, Ледовые дворцы «Платинум Арена» и «Кристалл Арена» Очень насыщенным в плане подготовки стал для Красноярска 2018-й год.

И вот наступил март 2019 года. Три тысячи спортсменов, тренеров, судей и помощников прилетели к нам. А также несколько тысяч туристов и болельщиков из разных стран, чтобы поддержать своих спортсменов. Они приготовились встретить суровую сибирскую зиму, а уезжали с совершенно иными эмоциями.

Зал "Платинум Арены" был заполнен до отказаФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

58 стран – участниц, 11 видов спорта, 76 комплектов наград было разыграно в Красноярске. И вновь российская команда побила свой собственный рекорд, установленный на прошлой Универсиаде в Алма-Ате – 112 наград в общей копилке.

И вот настал день закрытия Всемирных студенческих игр. На церемонию закрытия невозможно было попасть – все билеты были раскуплены задолго.

Собравшиеся под сводами «Платинум Арены» приветствовали команды стран-участниц. Правда, сегодня их было чуть меньше, чем в день открытия 2 марта – кто-то уже уехал на другие международные соревнования. В аэропорту «Красноярск» рассказали, что 11 и 12 марта улетели около тысячи человек. Остальные отправятся в путь завтра, 13 марта.

С приветственным словом к гостям и спортсменам обратился Дмитрий МедведевФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Приятно было увидеть вновь в полном составе жизнерадостных представителей Южной Кореи и команду наших соседей – Казахстана, к слову, это вторая по численности спортсменов команда – 95 человек. Семь стран представили по одному спортсмену: Афганистан, Люксембург, Непал, Филиппины, Португалия, Мексика и ОАЭ. Российскую команду-победительницу – 296 атлетов – зрители на трибунах встречали стоя.

Поприветствовал участников Универсиады-2019 глава Правительства России Дмитрий Медведев.

Отдельное спасибо было сказано в адрес волонтеровФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Большое спасибо организаторы, гости, спортсмены и представители FISU сказали армии волонтеров. Их помощь сложно переоценить. 5 тысяч юношей и девушек из разных стран работали на всех объектах Универсиады и в городских культурных пространствах. Все эти дни их можно было узнать на улицах города по одежде с символикой Спортивных игр. Группа из Екатеринбурга «Богаче» даже исполнила в их честь гимн волонтеров.

Универсиада – это ведь не только спортивное событие, но и культурное. Для гостей и участников и жителей города устроили большую программу. Напомним, пришлась Универсиада на Масленицу, а это – народные гуляния, театрализованные представления. Парк Универсиады посетили более полумиллиона гостей. В перерывах между состязаниями спортсменов возили на экскурсии по окрестностям Красноярска. Даже показали, как в цехах «Красмаша» плавится чистейшее золото.

Артисты из Швейцарии презентовали следующую столицу УниверсиадыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

И вот настал особый момент в церемонии – передача эстафеты Универсиады. Если вы помните, в сентябре 2013 года Красноярск выиграл право проведения Универсиады-2019 у Швейцарии. Теперь столица Сибири возвращает Швейцарии это право.

Флаг федерации университетского спорта глава Красноярска Сергей Еремин передал сначала президенту Международной федерации студенческого спорта Олегу Матыцину, а тот – мэру города Люцерна Беату Цусли. Да, именно Люцерн будет принимать следующую Универсиаду два года спустя.

Этого представителя Казахстана теперь узнают по необычной ковбойской шляпеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Меня переполняют эмоции от мысли, что в Центральной Швейцарии пройдет 30-я Универсиада. Я жду встречи со спортсменами и гостями. Центральная Швейцария не может сравниться по размерам с Красноярском. Но Центральная Швейцария – известный туристический центр и мы окажем вам достойную встречу.

Жизнерадостная делегация из Японии - чемпионы льда в шорт-трекеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Кстати, специально приехавшие из этой миролюбивой альпийской страны артисты очень красочно сказали «спасибо» Красноярску за гостеприимство и презентовали столицу будущих студенческих игр. Показали вроде как: «Теперь добро пожаловать к нам, уж мы вас приветим, удивим и угостим».

В заключении на арену ледового дворца вышли два посла Универсиады. Самый юный посол в истории Универсиад 6-летняя красноярка Злата Демьянова, она стала им в 2016 году, когда ей было всего 4 года. Злата забрала огонь Студенческих игр и символически передала его в сердца всех присутствующих. А победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк исполнила заключительную песню.

Финал церемонии: Дарья Антонюк, Злата Демьянова и U-лайкаФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019