«Театральная весна» начнется с «Театральной ночи»

«Весь мир — театр!» — так обозначена тема традиционной для красноярцев «Театральной ночи», которая пройдет 16 марта.

Театральная ночь в кукольном 12+

В фойе на фотолокациях зрители смогут примерить образы героев спектакля «Недоросль», познакомиться с куклами из фонда театра и научиться ими управлять.

На малой сцене расскажут об искусстве, которому уже больше 1700 лет: артисты проведут для гостей мастер-класс по теневому театру, а после вместе они сыграют спектакль по сказке Редъярда Киплинга «Откуда у кита такая глотка».

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

С 20.00 до 22.00

Билеты 50 рублей.

Театральная ночь в драмтеатре им. Пушкина 16+

В эту ночь малая сцена театра превратится в территорию свободы, где в "Бла-бла зоне" вас ждут угощения и чай, море шуток, пародии, байки, рассказы из жизни театра.

На большой сцене - музыкальные и танцевальные отрывки из спектаклей, а также видеоролики с мировыми театральными номерами и художественный фильм о театре "Тупой жирный заяц"! Весь театр превратится в одну большую фотозону, где любимых артистов вы сможете встретить буквально на каждом шагу!

Драмтеатр им. Пушкина

Пр. Мира, 73

16 марта с 22.00 до 1.00

Билеты 150 рублей.

Театральная ночь GOGOL-NIGHT 12+

В основе Gogol-night – сюита Альфреда Шнитке «Ревизская сказка», оперы «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, «Игроки» Дмитрия Шостаковича, «Мертвые души» Родина Щедрина. Будет задействовано все пространство театра, допустимо любое количество зрителей. Гости смогут смотреть перформансы, участвовать в квесте (и получить пригласительные на спектакли!), рисовать портрет Гоголя и сфотографироваться с виновником торжества, побывать в кабинете писателя, воссозданном по воспоминаниям.

Театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

16 марта, 22.00-24.00

Билеты 100 рублей.

Театральная в музыкальном театре 12+

В эту ночь здесь расскажут и покажут, как создаётся сценическая одежда и реквизит к спектаклям, продемонстрируют искусство грима, создания причесок и париков.

В большом зале состоится дефиле – артисты выступят в роли моделей и представят костюмы из самых ярких постановок театра.

Гости театра смогут посмотреть отрывки из спектаклей и посетить мастер-классы.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

16 марта, 22.00

Билеты 150 рублей.

«Театральная весна – 2019»

С 17 по 27 марта в Красноярске пройдет ежегодный региональный фестиваль, в рамках которого театры представят зрителям свои лучшие спектакли, созданные за последний год.

Что посмотреть в Красноярском музыкальном театре

Мюзикл «Как вернуть мужа» 12+

21 марта, 19.00

Танцевальный спектакль «Линии времени» 12+

24 марта, 18.00

Мюзикл «Винил» 12+

26 марта, 19.00

«Жила-была деревня» 12+

27 марта, 19.00

«Дубровский» 12+

Железногорский театр оперетты

25 марта, 19.00

Что посмотреть в ТЮЗе

«Спасибо Уинн-Дикси» 6+

Канский драматический театр

18 марта, 12.00

«Шайтан-озеро» 16+

Ачинский драматический театр

18 марта, 16.00

«Воскресный ребёнок» 10+

Лесосибирский театр «Поиск»

21 марта, 14.00

«Валентинов день» 16+

Мотыгинский районный драматический театр

22 марта, 19.00

Что посмотреть в драмтетаре им. Пушкина

«Маленькая колдунья» (премьера) 6+

Красноярский драмтеатр им. Пушкина

17 марта, 12.00

«Головлевы. Страшная сказка» 16+

Канский драматический театр

18 марта, 19.00

«Три дня в деревне» 16+

Красноярский драмтеатр им. Пушкина

22 марта, 19.00

«Гиперборея. Плато Путорана» 12+

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского

24 марта, 15.00

«Оттенки» 16+

Минусинский драматический театр

25 марта, 19.00

«Женитьба» 16+

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского

26 марта, 19.00

Закрытие краевого фестиваля «Театральная весна» 12+

27 марта, 20.00

Фестивали недели

Сибирская неделя дизайна 0+

Вас ждут:

- Выставка новинок дизайна, декора и технологий

- Фестиваль ремонта

- Лекции и мастер-классы от ведущих российских дизайнеров для профессионалов и тех, кто планирует ремонт

- Творческие мастер-классы для детей и взрослых

ПРОГРАММА:

ШКОЛА РЕМОНТА

16 марта, 11.00

ДИЗАЙН-СОВЕТ

16 марта, 10.00–19.00

ВЫСТАВКА ДИЗАЙНА

15-17 марта, 10.00–19.00

МОДНЫЙ ПОКАЗ. ДЕТИ

16 марта, 10.00

ШКОЛА ЮНОГО ДИЗАЙНЕРА

15-17 марта, 11.00-18.00

СИБИРСКАЯ ДИЗАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

15-17 марта, 11.00-18.00

МАСТЕР-КЛАСС АННЫ МУРАВИНОЙ

15 марта, 11.00

ЛЕКЦИЯ СВЕТЛАНЫ ШЕРВАРЛИ

16 марта, 16.00

ЛЕКЦИЯ МАРКО КОРТИ

17 марта, 10.00

Каменка

Ул. Павлова, 21

15 и 16 марта с 10.00 до 19.00, 17 марта с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

Siberian Power Show 16+

Power Show - ежегодный, крупнейший в Сибири фестиваль Спорта, Красоты и Здорового образа жизни.

Блогерская площадка, звезды экрана, соревнования по Pole Dance, Hip-Hop батлы, семинары на тему здорового образа жизни, мастер классы по различным направлениям фитнеса и танцам.

Бодибилдинг, силовой экстрим, фитнес бикини, кросфит, стритлифтинг, амреслинг, мастреслинг, паурлифтинг, тяжелая атлетика и множество других направлений спорта.

Более 2000 спортсменов Европы, России и стран ближнего зарубежья.

Выставка товаров отечественных и зарубежных производителей.

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

16, 17 марта, 10.00

Билеты 600-2000 рублей, на выставку 400 рублей.

Познавательно-просветительский лекторий "Магия кино" 16+

На лекциях "Магии кино" профессиональный киновед расскажет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных, но повлиявших на становление киноязыка.

Расписание на март

15 марта – Итальянское кино 1950 – 70-х годов. Творчество Л. Висконти и Ф. Феллини

29 марта – Итальянское кино 1950 – 70-х годов. Творчество М. Антониони и П. П. Пазолини

Дом кино

Пр. Мира, 88

Два раза в месяц по пятницам в 19.30

Билеты 70 рублей.

Презентация фотоальбома «Владимир Топилин» 0+

Его книги выходят во многих издательствах России, в краевой библиотеке на них – очередь!

Фотоальбом представляет самого писателя, его фотографии из детства и юности, его родителей, дедов и прадедов, с родными и друзьями, с поклонниками творчества на многочисленных встречах.

Одну из глав книги написал сам Топилин. Он делится историей своих предков, вспоминает детство, службу в морских частях пограничных войск, рассказывает, как появилось желание писать, как рождались первые книги.

На презентации будут присутствовать главный герой издания Владимир Топилин.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Зал классической литературы (ауд. 20)

19 марта, 16.00

Вход свободный.

Концерты

Романса трепетные звуки 12+

В этот вечер прозвучат русские и современные романсы в сопровождении рояля, гитары, скрипки, виолончели на музыку Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Георгия Свиридова в исполнении ведущих солистов театра.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

17 марта, 18.00

Билеты 200-500 рублей.

Русское краткое. Выпуск 3 16+

Пять историй из разных уголков России — от Архангельска до Сахалина. Современная романтическая комедия «Светлячок» с Марией Смольниковой в главной роли была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм «Не для речки» из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь («Потерянный путь»). Героиня новеллы «Тамара» из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка «В объятиях моря» в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания.

Доме кино

Пр. Мира, 88

с 15 марта