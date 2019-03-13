Подарок Красноярску к универсиаде - «Платинум Арена»

В декабре 2013 года на встрече с депутатами Законодательного собрания и правительством Красноярского края основной владелец «Русской Платины» Муса Бажаев выступил с инициативой построить в Красноярске за счет собственных средств и подарить региону спортивно-зрелищный комплекс на 7000 мест. Свое обещание построить «Платинум Арену Красноярск» к универсиаде он подтвердил лично президенту России в ноябре 2015 года, а уже 7 февраля 2018 года Владимир Путин принимал работу. Тогда же на «Платинум Арена Красноярск» в присутствии президента России было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между «Русской Платиной» и ГМК «Норильский никель» о создании в Норильском промышленном районе нового крупнейшего металлургического производства, которое укрепит позиции России на мировом рынке металлов платиновой группы, станет вкладом в социальное развитие края. И к началу работы в регионе «Русская платина» пришла не с пустыми руками, а с «цветами и конфетами» в виде спортивной арены стоимостью 4 миллиарда рублей! Такого дорогого подарка Красноярск еще не получал!

При этом сам даритель, Муса Бажаев, от общения с журналистами отказывается и о своем щедром вкладе говорит скупо: если можем помочь – помогаем. Бизнесмену, который пришел работать в регион на долгие годы, такое поведение кажется естественным. Поскольку он сам увлекается спортом, то старается его поддерживать, и делает это не публично, а искренне, от души. Зимние виды спорта выдвигаются на первый план тоже неслучайно, поскольку компании Бажаева работают, в основном, в суровых северных регионах России, где зима длится по 6-9 месяцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, сам Муса Юсупович увлекается футболом и он не просто болельщик, а игрок, особенности которого оценил заслуженный тренер России Валерий Газзаев еще в 2016 году: «он всегда на острие атаки, всегда нацелен на победу. <…> При этом – умело работая с командой, не замыкая игру на себя, щедро делясь точным и своевременным пасом. Это тоже требует особого таланта. Для Мусы спорт – это не только игра. Это и очень важная социальная тема, к которой он всегда относился и относится предельно серьезно».

Муса Бажаев занимался и волейболом, и боксом, и футболом, и даже служил в армии в спортивной роте. Став бизнесменом, считает, что все крупные российские компании должны идти к молодежи через спорт, возрождать детские клубы и соревнования.

Напомним, Муса Бажаев поддерживал национальную сборную по хоккею с 2001 по 2003 год, команду высшей лиги по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из Хабаровска с 2000 по 2014 год, Альметьевский хоккейный клуб, футбольную команду Высшей лиги «Томь», детские спортивные клубы в разных регионах страны. Ледовый дворец «Платинум. Арена» много лет назад построен в Хабаровске, теперь такой есть и в Красноярске.

Открытие Зимней универсиады-2019 показало все возможности «Платинум Арена Красноярск»

Второй раз Владимир Путин приехал в «Платинум Арена Красноярск» через год: 2 марта 2019 года он открыл здесь первые в России зимние Студенческие игры и позже рассказал журналистам, что это событие пойдет городу на пользу, поскольку оставит хорошее и полезное для города наследие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможности этого наследия, в частности, «Платинум Арена Красноярск», показал во всей красе режиссер церемонии открытия Илья Авербух. После нее постановщик главных ледовых шоу России признался, что это было масштабно, сложно и ему удалось совместить привычные для него спектакли на льду с другими жанрами искусств, которые, кстати, заняли большую часть церемонии. «Платинум Арена Красноярск» становилась то цирковой ареной, то площадью для масленичных гуляний, то балетной сценой. Ледовое поле при этом было закрыто площадкой, которая постоянно трансформировалась, и в финале поднялась в виде моста, по которому пронесли факел Зимней универсиады-2019, а под ним фигуристы показали композицию, посвященную Дмитрию Хворостовскому.

Свет, звук, компьютерные технологии были использованы в полной мере, поскольку «Платинум Арена Красноярск» оснащена новейшей системой управления мультимедиа и звукового обеспечения, оборудована медиа-кубом с круговым обзором.

Очень важная особенность нового спорткомплекса - его доступность для маломобильных красноярцев. Это оценила Посол Зимней Универсиады-2019, депутат Красноярского городского Совета Наталья Каптелинина:

- Когда подъезжаешь к «Платинум Арена Красноярск», уже радуешься от того, что получилось, – заниженные пороги, удобные подъезды. Очень здорово, что много подъемников на лестнице. И что особенно важно – в этом спортивном комплексе 40 мест для маломобильных граждан!

Лед «катит»!

Начало истории у «Платинум Арена Красноярск» получилось ярким! За первый год после открытия здесь уже дважды побывал президент России, в октябре 2018 прошел Кубок России по фигурному катанию, в марте 2019 года - церемонии открытия и закрытия Игр XXIX Всемирной зимней универсиады, соревнования по фигурному катанию.

И спортсмены очень высоко оценили качество льда!

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это моя первая универсиада, я в восторге от организации, от атмосферы соревнований. Лед подготовлен специально для фигурного катания: он мягче, чем для хоккеистов, мы про такой говорим: лед «катит», - рассказала бронзовый призер соревнований по синхронному катанию Адиля Шарафиева.

- Лед классный, хороший, очень высокого качества, - оценил Александр Коровин, вместе с Алисой Ефимовой ставший победителем в соревнованиях спортивных пар.

«Шикарным» назвал лед и победитель в мужском одиночном катании Маттео Риццо (Италия).

Кстати, красноярцы и сами уже успели проверить «Платинум. Арену»: всю зиму здесь шли массовые катания для всех желающих! В этом и есть главное предназначение нового спортивного комплекса – чтобы здесь красноярцы всех возрастов могли заниматься спортом, принимать соревнования самого высокого уровня, отдыхать и гулять на берегу Енисея по благоустроенной территории возле «Платинум Арена Красноярск». Так и будет!

НАША СПРАВКА

Многофункциональный многоуровневый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» - самый большой ледовый объект Красноярска:

- размеры здания 156 х 118 х 24 м;

- число зрительских мест 7046.

Есть ледовая площадка размерами 30х60 м, залы хореографии и силовой подготовки, все необходимые вспомогательные помещения.