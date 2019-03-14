«Что по закону положено, то и дали»: чиновники выделили ветерану войны квартиру, непригодную для жизни

Как после бомбежки – ободранные стены, все в копоти и проплешинах от краски, плесень, тараканы… Эту крохотную однушку в хрущевке 91-летний ветеран Великой Отечественной Иван Иванов выбивал не один месяц. И добился. А, переступив порог – отшатнулся:

- Потолки и стены сыплются. Полы деревянные проваливаются, гнутся. Гнилое все. Трубы ржавые, текут. Батареям лет 60, видать, никогда не менялись. Грязи вытащили два больших железных бака! Жить было невозможно - лопатами вычищали. До нас там двое обитали, с ребенком. Вот и довели квартиру. Не платили вообще – выселили их. Сказали: стояла пустой четыре года. А потом ее дали нам. 16 квадратов жилой площади – это на троих-то. Получается, по пять на человека…

С таким самому не справиться.Фото: Мария ЛЕНЦ

«Убитую» квартиру (пусть и в самом центре Красноярска) Иван Дмитриевич отвоевал через суд. После шести лет скитаний по съемным квартирам. Своя у него была, когда жил в Приморье. Большая, хорошая, да только сгорела. Взрослые сын и дочь возили машины из Японии, продавали во Владивостоке. С ними разделались конкуренты.

Квартира хоть и в центре, но...Фото: Мария ЛЕНЦ

- Поджог… Дети погибли. А мы с женой на даче были. Все сгорело, ничего не осталось. А нам посоветовали: уезжайте немедленно! Иначе с вами тоже беда будет. Решили поехать на мою родину – в Красноярский край, Минусинский район.

В Сибирь просто бежали

Сам Иван Дмитриевич – профессиональный оперный певец, всю жизнь проработал в театре. Однажды даже снялся в знаменитом «Свадьбе в Малиновке», вместе с женой был в массовке. Свел знакомство с Михаилом Пуговкиным и Зоей Федоровой.

Супруга, Елена Яковлевна, - инвалид первой группы. Много лет назад попала в аварию с мужем. Тот резко вырулил, чтобы не наехать на выбежавшего на дорогу мальчика. Машина перевернулась девять раз. У мужчины и ребенка – ни царапины. Женщине пришлось восстанавливаться много лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697159" frameborder="0"></iframe> Остается только петь. А голос у него - молодой..Мария ЛЕНЦ

… В Сибирь фактически бежали: ему 84, ей под 70. Благо, поддержали дети – у них осталось двое сыновей. Вскоре один из них, Дмитрий, уехал вслед за родителями. Сейчас работает экскаваторщиком, месяцами пропадает на вахте в Туруханском районе.

Так и живем...Фото: Мария ЛЕНЦ

Работал для фронта

Устав от чужих углов, переездов, Иван Дмитриевич пошел по инстанциям:

- А мне и говорят: вы из Приморья, езжайте обратно, там как погорельцу должны дать жилье. А куда опять переезжать, в нашем возрасте? Возмутился: я что, с Луны прилетел? Приморье – это Россия. Я к себе на родину приехал!

В документах написано - "ветеран".Фото: Мария ЛЕНЦ

Смотрите, вот удостоверение ветерана войны, вот – ветерана труда, Иван Дмитриевич протягивает нам потрепанные «корочки». Отпахал больше полувека, и что? Горько…

- Я же еще мальчишкой в 42-м пошел работать на завод. И кочегаром был, и масленщиком, уголь возил. До 47 года. А куда деваться? Мать потерял в 4 года, мы со старшим братом остались сиротами. Он меня и поднимал. А потом ушел на фронт. А я на завод. Тот был под номером 6, выпускал муку для фронта. А все номерные заводы числились в военном ведомстве. Поэтому в удостоверении написано – «ветеран войны».

На другую квартиру, выходит, не заработал? - вздыхает Иван Дмитриевич.Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько месяцев мытарств – и квартиру все-таки дали. Но не ветерану, а его жене. И только через суд как инвалиду первой группы.

- Записали ее хозяйкой, по договору соцнайма. Нам с сыном дали прописку – временно. А мне 92-й год, когда же я буду в своей квартире жить?! – вздыхает ветеран. – Документы ведь вот они. Живем тут с сентября 2018-го, каждый месяц за квартиру по 5 тысяч рублей платим. За что? Зимой так холодно было, постоянно «пушку» включал, за электричество набежало ого-го… Ремонт бы, да говорят «не полагается». Будь мне лет 60, сам бы сделал. Сейчас хожу бадожка, но сами понимаете. Пока один: жена в больнице, сын на вахту собирается. Соседи помогают, спасибо.

«Не положено»

- вот и весь ответ. Ветеран Великой Отечественной войны и участник не одно и тоже. А по документам Иван Дмитриевич проходит как труженик тыла. Говорит, ходил к военкому, послали запрос в военный архив: как же так? Пять лет работал для фронта.

- Вы не знаете, но когда кончилась война, на площади в Минусинске по рупору Иосиф Виссарионович Сталин сказал: первый тост – за сибиряков. А второй – за тружеников тыла. А нас сейчас просто выбросили, мы не существуем…

Ему уже не до новой квартиры – хоть бы в этой сделали ремонт. Денег да и сил на все у него просто не хватает. Пенсия – 24 тысячи. Лекарства, продукты, коммуналка – почти ничего не остается.

Звоним в администрацию Центрального района.

- По закону Красноярского края от 2010 года, обеспечивать бесплатным жильем должны участников и инвалидов Великой Отечественной; людей, переживших блокаду; родителей и детей воинов, погибших на фронте… А Иван Дмитриевич – труженик тыла. Прав на меры такой соцподдержки он не имеет, - поясняют нам.

Втроем с больной женой и сыном - в одной комнате.Фото: Мария ЛЕНЦ

А почему дали именно эту квартиру, кто ее выбирал для ветерана?

- Квартира общей площадью в 30,6 квадратных метров была выделена из числа свободных на момент вступления в силу решения суда. Иван Дмитриевич и его сын осматривали квартиру совместно с представителями администрации района. Перед заключением договора соцнайма Иван Дмитриевич письменно согласился на предоставление этой квартиры. Акт приема-передачи жилья подписала его супруга как наниматель.

Сантехнику, правда, поставили новую. Но стены...Фото: Мария ЛЕНЦ

Хоть как-то пытались помочь с ремонтом?

- В 2018 году в квартире был проведен капитальный ремонт. Заменены окна, сантехника (унитаз, ванная, раковина и смесители). Все остальное, включая замену радиаторов, по действующему законодательству относится к текущему ремонту и выполняется самим нанимателем квартиры. В феврале этого года Ивану Дмитриевичу была оказана максимально возможная адресная материальная помощь – 6 000 рублей на проведение текущего ремонта. Кроме того, достигнута предварительная договоренность с управляющей компанией о бесплатной замене батарей в квартире.

И вроде все по закону. Но как-то не по-людски что ли.

- Вы поймите, - говорят в администрации. – Сейчас всем удостоверения выдаются одинакового образца, зависит только от формулировки. Возникает путаница, в том числе среди пожилых людей. Все, что мы сумели, сделали. Сколько могли, матпомощь дали, окна/сантехнику поменяли, с УК договариваемся, дальше просто нецелевое расходование бюджетных средств, и все. При всем нашем желании помочь. К сожалению…

P.S.

Нельзя помочь по закону, давайте поможем – по совести? Если хотите поддержать Ивана Дмитриевича, звоните в редакцию «Комсомолки» 8 (3912) 206-96-52. Один ремонт всем миром как-нибудь осилим.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

СЧИТАЕТСЯ ТРУЖЕНИКОМ ТЫЛА

Борис Юлин, историк, военный эксперт

- Действительно, все номерные заводы имеют военное подчинение. Завязанные на непосредственном снабжении вооруженных сил совершенно обычные предприятия часто были номерными. На них работали в том числе и гражданские. То есть военнослужащим мужчина не являлся и не мог являться, хотя бы силу возраста. В любом случае он считается тружеником тыла. То, что военный завод относится к вооруженным силам, вовсе не говорит о том, что он является действующей армией.