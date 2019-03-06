В Красноярске для спортсменов Зимней универсиалы-2019 сделали «быстрый снег»

Соревнования по горным лыжам проходят во всесезонном парке спорта и отдыха «Бобровый лог», он является инвестиционным проектом Генерального партнера XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске – компании «Норникель».

Парк работает с 2006 года, пользуется популярностью у красноярцев и гостей города зимой и летом, однако к Студенческим играм его сделали еще лучше и удобнее. В частности, приобрели специальное оборудование для инжекции (проливки) трасс. Установка подает воду под давлением вглубь снежного полотна, а зачем это нужно, мы узнали у заместителя главного судьи по трассам Владимира Борисова:

Заметитель главного судьи по трассам Владимир Борисов рассказал о технологии подготовки склонов для соревнований.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Залитие трасс всегда происходит на таких больших соревнованиях – склон проливается для того, чтобы он стал жестким. Под высоким давлением вода попадает в толщу снега на 20-30 сантиметров, оставляя пробитые отверстия и заполняя снег. После этого выдерживается определенный срок, чтобы холодный воздух зашел в эти отверстия. И примерно через двое суток образуется большая ледяная плита. Потом она шлифуется, в итоге получается уже не снег, а почти лед. Такой подготовленный снег, как говорят горнолыжники, становится «быстрее». Как говорят специалисты, процентов на 40. Такой снег очень долго сохраняет свои свойства. Если его не трогать ратраком, то все вокруг растает, а эта «подушка» еще долго будет сохраняться. Оборудование приобретено в рамках подготовки к Студенческим играм, такое же есть в Сочи, на «Розе-Хутор», где проходили Олимпийские игры 2014 года. Существует несколько команд судей, которые умеют проливать трассы. Мы приезжаем задолго до соревнований. Таких специалистов раньше было совсем мало – на Олимпиаду-2014 в Сочи нас приехало всего 46 человек, сейчас намного больше

Такое оборудование в нашей стране есть в Сочи и в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Огромная благодарность за огромную проделанную работу, - отметил председатель технического комитета ФИСУ по горнолыжному спорту Матиас Кранч. – Отличное качество склонов, удобные места для тренировок и разминки, баланс между качеством трассы и безопасностью.

- В Красноярске прошло много соревнований, но соревнования такого уровня – впервые: более 220 спортсменов из 40 стран, 9 комплектов медалей! - рассказал спортивный менеджер соревнований по горнолыжному спорту Марк Пнев. – При подготовке мы четко следовали всем требованиям ФИСУ, и Норникель предоставил все свои ресурсы, чтобы их выполнить. В итоге мы получили полную инфраструктуру горнолыжного курорта для проведения соревнований самого высокого уровня.

- Мы три года готовились и совершенствовали спортивную составляющую, компания Норникель вложила в это более миллиарда рублей, - подвела итог операционный директор «Бобрового лога» Елена Гаврилова. – На довольно компактной территории удалось удобно разместить всю инфраструктуру. В частности, спортивно-тренерский блок находится на склоне, спортсмены и судьи могут подъехать к нему на лыжах. Сейчас, во время соревнований, здесь работают еще и около 300 волонтеров, они будут помогать зрителям, на территории фанпарка сделано много площадок для них с играми и фотозонами.

Для зрителей в "Бобровом логу" приготовили спортивные развлечения и фотозоны.Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые медали уже разыграны и вот мнение тех, для кого сделана такая огромная работа:

- Мне склон очень понравился, – похвалил организаторов чемпион в супергиганте Лукас Зипперт (Швейцария)- Трасса классная! Лично я особенно хорошо прошел трамплин. Пытался держаться как можно ближе к воротам и напирать больше на внешние лыжи. В целом все прошло отлично.

- Мне понравилась трасса, я люблю такие, – сказал Томаш Клински (Чехия), занявший второе место в супергиганте.

- Мы постарались сделать на трассе все возможное, чтобы спуск у спортсменов был быстрым и, в то же время, безопасным. Думаю, все видели картинку – соревнования Студенческих игр проходят не хуже, чем, наверное, этапы Кубка мира. Мы надеемся, что и дальше соревнования пройдут на таком же хорошем уровне, что будет такая же хорошая погода и такие же быстрые секунды у спортсменов, - отметил главный судья соревнований Сергей Петров.

А в это время

Две медали, «серебро» и «бронзу» в альпийской комбинации взяли российские горнолыжники Антон Енджиевский и Алексей Алёхин.

Антон – красноярец, воспитанник СШОР им. Махова. Кстати, в «Бобровом логу» постоянно тренируются 600 горнолыжников и 300 сноубордистов этой школы, а также сборная Красноярского края и паралимпийская сборная России.