Афиша Красноярска на неделю с 6 марта: самые яркие мероприятия во время проведения Зимней универсиады-2019

Гастроли марта

Культурная программа универсиады сменится концертами артистов со всего мира

Александр Малинин 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 марта, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Шоу японских барабанщиков «Dadada-Dan Tenko» 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

13 марта, 19.00

Билеты 1800-3000 рублей.

Надежда Грановская 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

14 марта, 20.00

Билеты 600-2000 рублей.

Звезды дискотек 90-х: группа «Комбинация», Рома Жуков, Ирина Салтыкова, Шура, Игорек 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

15 марта, 19.00

Билеты 1800-3500 рублей.

Михаил Муромов 12+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

16 марта, 18.00

Билеты 800-1600 рублей.

Александр Розенбаум 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

16 марта, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Театр Романа Виктюка: Мастер и Маргарита 16+

Музыкальный театр

Пр. мира, 129

19 марта, 19.00

Билеты 1500-3000 рублей.

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 12+

Романтика

Ул. Партизана Железняка, 23

20 марта, 20.00

Билеты 1400-2800 рублей.

Группа Zero People 16+

Штаб

Пр. Мира, 86

20 марта, 20.00

Билеты от 700 рублей.

Мот 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

21 марта, 19.00

Билеты 1500-3500 рублей.

Валерий Меладзе 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

22 марта, 19.00

Билеты 1800-5000 рублей.

Театр кошек Владимира Куклачёва: Кошки в городе 0+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

23 марта, 12.00, 14.00

Билеты 600-1500 рублей, дети до 3 лет без места бесплатно (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).

Группа «Мумий тролль» 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

23 марта, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

LP (Laura Pergolizzi) 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

24 марта, 19.00

Билеты 2000-6000 рублей.

Жека 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 марта, 19.00

Билеты 1300-2800 рублей.

Группа «Мельница» 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

29 марта, 19.00

Билеты 1800-3200 рублей.

Хор Валаамского монастыря 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 марта, 19.00

Билеты 900-2100 рублей.

Metallica Tribute Show 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

31 марта, 19.00

Билеты 800-2800 рублей.

Знания

Гуманитарный лекторий 16+

Гуманитарный лекторий – это независимый проект преподавателей и ученых – представителей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии. Цель – популяризация научного гуманитарного знания, профессионально и очень интересно рассказав о самых разных вещах.

Расписание лекций на март:

14 марта – Невольные сибиряки. Этнические переселенцы 40-50-х гг. XX века в Красноярском крае. История и современность.

Лектор: Зберовская Елена Леонидовна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

28 марта – «Сокрытое в листе» – кодекс «Хакагурэ».

Лектор: Ипеева Анастасия Александровна, ассистент кафедры всеобщей истории ГИ СФУ.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

салон искусств (ауд. 2-11), начало 18.30

Вход свободный.

10 болезней, которые потрясли мир 16+

В Международной Классификации Болезней существуют десятки тысяч диагнозов. О болезнях, сильнее всего повлиявших на человечество, расскажут в своей лекции авторы книг «Вообще чума. История болезней от лихорадки до Паркинсона» и «Смерть замечательных людей» Алексей Паевский и Анна Хоружая. В «горячей десятке» такие заболевания, как чума, грипп, СПИД, сифилис, туберкулёз и даже болезнь Альцгеймера.

Книжный магазин «Бакен»

пр. Мира, 115а

9 марта, 19.00

Вход свободный.

Концерты

Андрей Бардин и Александр Пустынский: LXXVII' 6+

Число 7 следует за нами повсюду: семь чудес света, семь чакр у живого существа, столько же цветов у радуги, дней недели, главных нот в музыке.

Согласно нумерологии, число 7 весьма неоднозначное, магическое и таинственное. Многие считают его нереальным, небесным и даже управляющим пространством и временем.

Экспериментальная программа, в которой сочетаются звуки органа и современная электронная музыка — дуэт, аналогов которому ещё не было.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

7 марта, 19.00

Билеты 300-400 рублей.

Музыка в музее: Фолк гильдия 12+

Участие примут самые яркие фолк-коллективы города и края: современные трубадуры «Харди Гарди», экспериментальный фольклорный ансамбль «Хозяева Леса», фолк-группа Ceol na Mara, постфолк-бэнд «Кэдди пахнет деревьями», семейная фольклорная студия «Пимочки», перкуссионист Костя Романов, городская шаманка Евгения Свитенкова.

Литературный музей им. В.П. Астафьева

Ул. Ленина, 66

7 марта, 19.00

Билеты 300-500 рублей.

Премьеры

Побег 16+

В жизнь счастливой многодетной семьи врывается революция. Что делать этим недотепам-романтикам, которые мечтали о прекрасном будущем, вечерами музицировали и принимали гостей? Перепуганные, беззащитные перед абсурдом новых законов и порядков, они решаются на побег. Куда? Не в Европу или Стамбул, а на необитаемый остров! Спектакль поставлен по мотивам сатирической комедии украинского драматурга Миколы Кулиша «Блаженный остров», который написал ее в 1925 году. Однако постановка актуальна для современных россиян: куда и стоит ли нам бежать от больших и не очень потрясений и переживаний в поисках лучшей жизни?

Продолжительность 50 минут.

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

10 марта, 18.00

21 марта, 19.00

Билеты 350-400 рублей.

Медея 16+

По сюжету, основанному на древнегреческих мифах, Медея совершает ужасное злодеяние – убивает своих детей. Тем не менее, в трактовке режиссера-постановщика спектакля Марии Тихоновой (Москва) нет однозначного осуждения героини. Главный вопрос, над которым предстоит поразмышлять зрителям: что толкает Медею на этот страшный шаг? Кто она – преступница или жертва роковых обстоятельств?

«Медея» – это масштабная постановка, в которой кроме солистов оперы, хора и балетной трупы, также занята и Образцовая детская оперная студия театра, юные артисты исполнят роли сыновей Медеи.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

13 марта, 19.00

Билеты 200-500 рублей.

Выставки

Ангелы Мира 0+

За пять лет работы проекта картины для него написали 245 художников из 22 стран.

Посетители выставки увидят более 80 работ художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Беларуси, Узбекистана, Болгарии, Финляндии, Македонии, Украины, Италии, Боснии и Герцеговины, Турции на тему «Ангел-Хранитель».

ТРЦ «Галерея Енисей»

Ул. Дубровинского, 1И

До 22 марта, ежедневно с 10 до 22 часов

Вход свободный.

«6, 60 и 600 причин дописать Человеческую картину» 18+

В Красноярске открывается выставка семиметровых картин художника Виктора Сачивко. Работы во всю стену сделаны специально под пространство залов Музейного центра «Площадь Мира» с его оригинальной архитектурой – изгибами, углами, поворотами.

На выставке нет ничего, кроме живописи – даже названия к картинам созданы автором как живописные композиции. Все начинается с картин, составляющих повод к названию проекта и отсылки ко всем «Человеческим» картинам: где «600» – окаянное множество, «60» – тщета одинокого существования и «6» – момент истины.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

до 19 мая

Билеты 150-250 рублей.

Парк Универсиады 0+

Он работает ежедневно до 12 марта с 12.00 до 23.00. Не пропустите события, которые происходят здесь каждый час!