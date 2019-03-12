Последний день Универсиады в Красноярске: лыжи, хоккей и фейерверк

Сегодня 12 марта, заключительный день Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Праздник спорта уже на финишной прямой. В лидерах Игр – с гигантским отрывом – Россия, у нас 109 медалей. На втором месте в зачете оказалась Корея, у нее 14 наград, замыкает тройку Япония с 12 медалями.

Впрочем, много шансов, что «копилка» россиян еще пополнится. Сегодня нас ждут финальные состязания. В 11 часов мужские сборные Канады и Казахстана по хоккею разыграют «бронзу». В 15.00 Россия и Словакия сразятся в матче за «золото». А в кластере «Радуга» в 11.30 - масс-старт среди мужчин-лыжников.

Уже вечером, в 20:00 красноярцы попрощаются с Универсиадой. Церемония закрытия состоится в «Платинум Арене». Сценарий пока держат в секрете. Но известно, что его автор - Илья Авербух. Именно он подготовил яркую церемонию открытия Игр.

Полюбоваться зрелищем можно вживую. А также на сайте «Комсомолки» (у нас будет онлайн-трансляция) или на одной из семи площадок. В Парке Универсиады у филармонии, на Татышеве (у главной елки или в фан-зоне у катка), на Театральной площади, рядом с ТЦ «Красноярье», в парке 400-летия Красноярска и в аэропорту будет организована трансляция.

Все завершится лазерным шоу и фейерверком. Огненные залпы запустят над островом Татышев приблизительно в 23.00.

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