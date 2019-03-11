Рекордное количество медалей в копилке российской сборной: Универсиаду выиграли досрочно

Сегодня – предпоследний день Универсиады-2019, соревнования еще продолжаются, но уже очевидно, опередить нас никто не сможет. В копилке россиян, по данным на понедельник, 100 медалей: 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Россияне побили даже собственный рекорд, который установили на предыдущей Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Тогда наши ребята смогли заработать 71 награду: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Следом за нашей сборной с огромным отрывом идет команда Южной Кореи. Ее результат – 14 медалей, из которых 6 – высшей пробы. Медальный дождь просыпался на корейских спортсменов в шорт-треке, там они взяли 9 своих наград из 14. А вот сборная Японии, добавив в свой актив 4 награды, переместилась с восьмой строчки на третью, у них – 11 медалей.

Биатлонистка Екатерина Мошкова – трехкратная чемпионка Универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Результаты к понедельнику, 11 марта:

Женская часть биатлонных соревнований завершилась триумфом российских спортсменок. Победу одержала россиянка Екатерина Мошкова и стала трехкратной чемпионкой Зимней универсиады-2019 (у нее уже есть два золота – в спринте и гонке преследования). Второе и третье место – у ее подруг по команде Елизаветы Каплиной и Елены Чирковой.

Есть четырехкратная чемпионка Универсиады

Российские лыжницы начали свое выступление 3 марта на Универсиаде триумфально – завоевав 3 марта три первых медали Спортивных игр. 11 марта они с таким же триумфом завершили соревнования: Алиса Жамбалова (золото), Екатерина Смирнова (серебро) и Яна Кирпиченко (бронза) в четвертый раз вместе поднялись на пьедестал. Для спортсменки из Бурятии это уже четвертое золото, она – чемпионка чемпионов.

Мужчины-лыжники в последний раз выйдут на старт Универсиады днем 12 марта. И вряд ли парни уступят в результатах девушкам. Ставим на фаворитов, кто придет к финишу в тройке лидеров: Ива Якимушкин (три золота), Антон Тимашов (золото и два серебра), Иван Кириллов (золото и две бронзы) или Александр Терентьев (одно золото)?

Алиса Жамбалова увезет из Красноярска 4 золотых медалиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Горные лыжи и спортивное ориентирование

После двух эффектных заездов в слаломе (это дисциплина в горных лыжах) прекрасный результат показала россиянка Екатерина Ткаченко. Для нее это вторая награда высшей пробы, первое золото она взяла в гигантском слаломе. На втором месте Дениз Дингслендер из Австрии. И совсем немного ей уступила бронзовая призерка, россиянка Анастасия Горностаева.

У парней-горнолыжников на последнем соревновании «выстрелил» 22-летний Семен Ефимов. На Универсиаде в Алма-Ате он был третьим в супергиганте. В Красноярске трасса ему не покорялась, но в финальном заезде собрал все свое мастерство и эффектно оставил позади австрийца Рихарда Ляйтгеба и француза Пако Расса.

Французы болеют за горнолыжника Пако Расса, завоевавшего бронзуФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Завершились соревнования и в спортивном ориентировании. На трибунах – аншлаг, как всегда. Болельщики знали, что борьба будет острой. Так и случилось. Кричали «Давай! Давай!» двум россиянам – Сергею Горланову и Владиславу Киселеву (оба – уже чемпионы Универсиада в гонке преследования и спринте). Но неожиданно буквально перед финишем вперед вырвался норвежец Баклид Йорген и заслуженно взял золотую медаль. У женщин лучшей стала финская лыжница Лиса Ненонен, за ней с отставанием на какие-то 7 секунд финишировала наша Марина Вяткина. И на третьей позиции чешка Петра Ханкова.

В керлинге мы третьи, но бенди - наш

К сожалению, россиянам этот вид спорта дается пока с трудом. Россиянки пропустили вперед команду Швеции и Южной Кореи. «Не дожали» соперниц. Но бронзовую награду у Великобритании наша команда выиграла со счетом 12:5. А наши парни остались вне пьедестала.

Россиянки завоевали бронзовую медаль в керлингеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Зато превосходная новость пришли вечером 10 марта со стадиона «Енисей». Российская сборная по хоккею с мячом одержала оглушительную победу над сборной Швеции в борьбе за золото со счетом 6:1. И это – несмотря на очень жесткую игру соперников. Шведам досталось серебро, бронза – у команды Норвегии. Добавим, то это первое в истории россиян золото Студенческих игр по бенди.

Капитан сборной России Богдан Павенский поделился эмоциями:

- Никогда ранее мы не чувствовали такой мощной поддержки от зрителей, я этому очень рад. На ближайшее время у нас нет четких планов, что мы займемся в Красноярске оставшиеся два дня. Наверняка посмотрим город. И планируем посетить церемонию закрытия

Российская сборная победила шведов в борьбе за золотоФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Универсиады.

Не спортом единым

Но не спортом единым жили в эти дни спортсмены. Специально для них в Деревне Универсиады устроили Масленицу – как полагается: с блинами, песнями под гармошку, русскими забавами, конкурсами от скоморохов. Гости хлеб и зрелища оценили по достоинству. А потом – была не была – гостей пригласили на зимний экстрим, на фестиваль зимнего купания «День моржа».

Но рискнули зайти в холодную воду немногие. Например, волонтеры их африканской страны Гана. Разделись – и в воду, там поплескались недолго. Героические парни, ведь температура воды в Енисее была, на минуточку, всего 1 градус. Хотя первое купание в Енисее стало для них экстремальным, со второй попытки, по его словам, зайти в воду было легче и не так страшно. Томас Эммануэль поделился своими впечатлениями:

- Универсиада – это новые друзья, знакомство с людьми из разных стран. Это возможность открыть для себя новые виды спорта и получить уникальный опыт.

Красноярские "моржи" оценили смелость "моржей" африканский: молодцы, не испугалисьФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Программа заключительного дня соревнований Универсиады-2019

В последний день Универсиады 12 марта осталось выступить в масстарте лыжникам. И поборются в финале за пьедестал почета мужские команды по хоккею с шайбой. А вечером 12 марта Красноярск попрощается со Спортивными играми. Церемония закрытия пройдет там же, где Универсиада и началась – в «Платинум Арене», в 20 часов.