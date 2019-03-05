2019-03-05T12:16:15+03:00
Общество

На КЭФ-2019 обсудят тему конкуренции

До старта масштабного экономического события осталось четыре недели
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
фото_пресс-центр КЭФ-2019фото_пресс-центр КЭФ-2019
Изменить размер текста:

Стартовал обратный отсчет, который приближает Красноярск к грандиозному экономическому событию – Российского саммита конкурентоспособности. КЭФ-2019 пройдет на этот раз в обновленном формате. С 28 по 30 марта ведущие мировые экономисты, капитаны российского бизнеса, члены Правительства России и главы регионов обсудят самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования. В работе Форума примут участие более 5000 человек, среди них более 300 спикеров:

- Тема конкуренции, которой посвящен КЭФ-2019, приобретает новое звучание в свете событий, происходящих в мировой экономике, - комментирует президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. - Намечается очередной перелом глобальных экономических тенденций, а это меняет условия конкуренции всех стран и компаний и заставляет задуматься о поиске новых решений, чтобы не упустить возможности для продолжения экономического роста.

Отличительная черта КЭФ-2019 – ряд отраслевых конференций и круглых столов высокого уровня по обсуждению самых актуальных вопросов развития секторов экономики между руководством крупнейших корпораций страны, членами Правительства России и главами институтов развития.

Участие в Форуме примут министр энергетики Александр Новак, министр науки и образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы институтов развития. По традиции Красноярский форум остается местом встреч бизнеса с руководством регионов Сибири и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КЭФ-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов
В Красноярске на Говорова построят новый комплексный автосервис
В красноярской школе появилась новая должность – «друг детей»
6-летний мальчик из Красноярского края подарит своей маме на 8 марта прекрасную бабочку
Дарья Шупикова: «Теплая погода вредит лыжне»
В Красноярском крае мэр поселка протестует против наложенного на него штрафа
Tele2 занялась киберспортом
Анна Веневцева: «исход игры решился только в экстра-энде»
В Лесосибирске лесопереработчик скрыл от государства 20 миллионов налогов
В Красноярском крае выбрали самую красивую маму
В Лесосибирске на пожаре в общежитии погибли четыре человека
Жители Красноярского края наговорили в долг на 9 миллионов рублей
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
Красноярская битлонистка Наталья Гербулова выиграла свою первую медаль Универсады-2019
Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший
«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей
Бизнесвумен из Ачинска оштрафовали за продажу попугая-нелегала
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий
В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии