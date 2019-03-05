На КЭФ-2019 обсудят тему конкуренции

Стартовал обратный отсчет, который приближает Красноярск к грандиозному экономическому событию – Российского саммита конкурентоспособности. КЭФ-2019 пройдет на этот раз в обновленном формате. С 28 по 30 марта ведущие мировые экономисты, капитаны российского бизнеса, члены Правительства России и главы регионов обсудят самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования. В работе Форума примут участие более 5000 человек, среди них более 300 спикеров:

- Тема конкуренции, которой посвящен КЭФ-2019, приобретает новое звучание в свете событий, происходящих в мировой экономике, - комментирует президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. - Намечается очередной перелом глобальных экономических тенденций, а это меняет условия конкуренции всех стран и компаний и заставляет задуматься о поиске новых решений, чтобы не упустить возможности для продолжения экономического роста.

Отличительная черта КЭФ-2019 – ряд отраслевых конференций и круглых столов высокого уровня по обсуждению самых актуальных вопросов развития секторов экономики между руководством крупнейших корпораций страны, членами Правительства России и главами институтов развития.

Участие в Форуме примут министр энергетики Александр Новак, министр науки и образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы институтов развития. По традиции Красноярский форум остается местом встреч бизнеса с руководством регионов Сибири и Дальнего Востока.