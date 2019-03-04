2019-03-04T06:19:15+03:00
Общество

Свою Универсиаду в Красноярске открыли белые и гималайские медведи

В программе состязаний плавание и вольная борьба
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Свою Универсиаду в Красноярске открыли белые и гималайские медведи. Фото зоопарка "Роев ручей"Свою Универсиаду в Красноярске открыли белые и гималайские медведи. Фото зоопарка "Роев ручей"
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Пока молодые спортсмены из 59 стран мира борются за медали на стадионах и на склонах «Бобрового лога» и «Сопки» под крики восторженной толпы, животные в парке флоры и фауны «Роев ручей» тихо мирно решили устроить свою Универсиаду. Сначала купальный сезон открыли белые медведи, их у нас трое – молоденькая Урсула, она приехала в Красноярск с севера несколько месяцев назад. И любимцы публики Аврора и Феликс. Заплыв прошел прекрасно. В награду обитатели северных широт получили от сотрудников зоопарка много вкусняшек.

Фото зоопарка "Роев ручей"

Фото зоопарка "Роев ручей"

А накануне соревнования по вольной борьбе провели в своем вольере гималайские мишки – дети медведицы Азы, которые родились в прошлом году. Им бы еще спать, но из-за теплой ранней весны они проснулись раньше обычного. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Противники проявили друг к другу спортивное уважение, показали все приемы, которые унаследовали с инстинктом от матушки-природы. К счастью, рядом оказались сотрудники зоопарка и сделали шикарную фотосессию.

Фото зоопарка "Роев ручей"

Фото зоопарка "Роев ручей"

ИСТОЧНИК KP.RU

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