Сборная России разгромила соперников из Швеции за золото Студенческих игр в хоккее с мячом

Мужская сборная России по хоккею с мячом в финале одержала триумфальную победу на Зимней универсиаде - 2019! Первое в истории золото Студенческих игр в хоккее с мячом россияне выиграли у сборной Швеции.

С первых минут российские хоккеисты атаковали на максимальных скоростях. Капитан Богдан Павенский вел команду за собой. Шведы оборонялись и пытались поймать хозяев льда на контратаках. Но безуспешно. А вот российские хоккеисты играли эффектно и, главное, эффективно. К перерыву Сергей Ган, Денис Петров и Владислав Кузнецов забили три мяча.

После перерыва российские хоккеисты вновь доминировали на льду. Отличился Юрий Бондаренко, а затем еще два мяча в ворота шведов отправили Сергей Ган и Денис Петров. Итог матча – 6:1 (3:0).

Российская сборная завоевала первое в 29-летней истории Студенческих игр золото мужского турнира по хоккею с мячом. Эмоции зашкаливали на льду, и на трибунах. Болельщики ликовали, смеялись и обнимались, подбрасывали вверх шапки!

Лучшим бомбардиром Студенческих игр стал Сергей Ганн и его 13 мячей. Сам он считает, что победа далась нелегко, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Со шведами всегда сложно играть, - рассказал Сергей Ганн после игры. - Хорошо в первом тайме забили три мяча, дальше стало легче. Неважно кто, сколько забил, важно, что мы вошли в историю Студенческих игр.

На пресс-конференции главный тренер сборной России Ильяс Хандаев рассказал о том, как настраивал своих подопечных на победу:

- На установке перед игрой я сказал ребятам, что единственный шанс у шведов обыграть нас – в том, чтобы постоянно играть через длинные передачи. Именно так наши соперники и пытались играть. Но мы были к этому готовы, и наша оборона не дала им ни одного шанса.

Главный тренер сборной Швеции Алан-Пьер Роос признал, что их команда не смогла использовать все предоставляемые шансы. И в итоге сделал вывод: «Просто сборная России была сегодня лучше нас. Впрочем, я все равно горжусь своими ребятами, которые провели в финале свою лучшую игру на турнире».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в матче за третье место норвежская сборная победила команду Финляндии со счетом 5:3 и стала бронзовым призером Зимней универсиады – 2019.