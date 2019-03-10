Гости Студенческих игр о праздновании Масленицы в Красноярске: «Это чем-то похоже на китайский Новый год»

Неделя в период Масленицы обычно богата различными событиями и обычаями, которые пришли от предков. В это время принято организовывать гулянья, ярмарки, подворья. В последний день масленичной недели принято с размахом встречать весну и провожать зиму. И за всеми этим народными традициями в этом году могли наблюдать гости Студенческих игр.

Основные празднования прошли в Парке Зимней универсиады – 2019. Началось все еще накануне, 9 марта. Казаки попытались взять штурмом снежную крепость. Защитники встречали их снежками и колкими кричалками. Но с третье попытки казакам удалось сломить сопротивление и они водрузили свой флаг на главной башне. Разыгранная вчера енисейскими казаками старинная забава «Взятие снежного городка» сегодня повторилась в виде театрализованного представления на главной сцене этнодеревни на острове Татышев.

Сегодня, 10 марта, празднование продолжилось сразу на нескольких площадках. Но основное действие происходило у главной городской елки.

Одна из неожиданных находок действа – воссоздание истории основания Красноярска. На сцену вышла колоритная ростовая кукла – аринский князь Татуш. Поначалу он не пожелал переходить в русское подданство. Русские предложили ему помериться силой. Сценический поединок вылился в потешные игры – бег в мешках наперегонки и шутливую эстафету, в которых участвовали юные гости Парка Универсиады. В итоге Татуш согласился служить русскому царю верой и правдой. И в честь этого события остров, на котором в XVII веке находились его владения, назвали его именем.

- Впервые увидел такую интересную и, главное, веселую трактовку нашей истории, – удивился один из зрителей, красноярец Виктор Карамышев, – кроме того, она очень подходит самому духу Масленицы.

Для гостей праздника организовали концерт с заводными песнями и рассказывали об истории Сибири. Работало сразу несколько локаций и фотозон. Состоялся танцевальный флешмоб.

Ну и куда без уже традиционных русских забав для молодцев-удальцов?! Показывали свою ловкость и лазали на столб. А после получали призы.

- Не тяжело, у меня руки сильные! – похвастал «Комсомольской правде» - Красноярск один из участников Иван.

Было и сложнее задание - перетягивание каната и кулачные бои. Тут уж пришлось показать всю свою мужскую удаль! А барышни нарядились в красивые платки и подбадривали своих мужчин.

Женские команды соперничали в том, кто дальше кинет надувное бревно. Последнее соревнование оказалось символическим: зрители разделились на две команды (Зимы и Весны) тянули канат. Победила Весна.

А какие вкусные запахи витали над островом Татышев сегодня! Мммм! Голодным никто не остался. Тут уже оставалось выбирать на свой вкус – шашлыки, булочки или другие разносолы. Но вне конкуренции – блины! Блины с начинкой и просто круглые. Можно было макнуть в варенье, мед или сгущенку. И даже конкурс проводился на лучшую поделку из блинов.

- Вкусные очень блины, - говорит красноярка Татьяна. – Дома не всегда такие кружевные и тонкие получаются. А здесь, как по заказу. Сладкие, горячие. С пылу, с жару. Молодцы, кто это организовал.

Для детей тоже много различных занятий. Ребята буквально облепили снежный городок. Кто-то пытался покорить самую высокую башню, пока в другой части дрались снежками. Мальчишки бились подушками на бревне и получали за это призы. Дети соревновались в набрасывании колец на рога козы-куклы. У взрослых задача была посложнее, им предлагалось сделать то же самое, но целью выступала вполне живая и резвая «корова» – ростовая кукла с двумя актерами внутри.

Здесь же работала ярмарка. Более 40 местных производителей предлагали попробовать различные разносолы, угощения масленичного стола. И сувениры: деревянные ложки, свистульки, бусы, милые матрешки, различные куколки из ткани и многое другое.

Еще можно было побывать в настоящей эвенкийской юрте и познакомиться поближе с бытом народов Севера.

В 18.00 провели обряд примирения Весны и Зимы. И кульминация праздника - сожжение чучела Масленицы.

- Гори, гори ясно! – выкрикивали зрители.

За сожжением чучела масленицы следят сотни человекФото: Мария ЛЕНЦ

Дети визжали от восторга. А взрослые старались запечатлеть это действо на свои мобильные телефоны.

Сибирская Масленица оставила неизгладимое впечатление на иностранных гостей.

- Это чем-то похоже на китайский Новый год, – сделал вывод гость из КНР Ма Ли. – Я фотографировался с куклами, пробовал блины. Однако самым большим открытием считаю русские песни и танцы.

Добавим, что уже завтра у православных верующих начинается Великий Пост.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Дивногорске сегодня тоже проводили Масленицу. Пока взрослые пробовали всевозможные угощения, слушали песни и приплясывали, дети изучали все ходы снежной пещеры. Ее сделали прямо на берегу Енисея.

Дети покоряют пещерыФото: Мария МИШКИНА

Здесь тоже продавали различные сувениры и проводили всевозможные традиционно русские конкурсы. Закончился праздник также сожжением чучела Масленицы.