Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в масс-старте на Студенческих играх в Красноярске

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета после гонки в масс-старте на Студенческих играх. Соревнования проводились в многофункциональном комплексе «Академия биатлона».

Отметим, что масс-старт – один из самых эмоциональных видов в биатлонной программе. Результат сложно предсказать с первых минут. За время гонки лидеры меняются несколько раз. Так было и сейчас.

Уже на первом круге шестерка российских биатлонисток оторвалась от остальной группы. Екатерина Мошкова, Тамара Воронина и Елизавета Каплина чисто прошли первый огневой рубеж. На втором рубеже у Каплиной читый результат, а вот Мошкова и Воронина промахнулись по одному разу.

Шестерка российских биатлонисток сразу оторвалась от остальной группыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

После первой стойки Каплина получила сразу два круга, Мошкова и Воронина – по одному, а Наталья Гербулова и Елена Чиркова отстреляли чисто. Наталья Гербулова упорно шла к цели и пыталась сократить отставание от лидера.

Исход гонки решила заключительная стрельба. Каплина вновь отработала чисто, Мошкова и Гербулова не закрыли по одной мишени. В итоге основная борьба развернулась Каплиной и Мошковой которая ушла на последний круг с отставанием на 11,6 секунды. Но за километр до финиша лидер сменился. На подъеме Екатерина Мошкова ушла в отрыв и не оставила шансов соперницам. Позже спортсменка призналась, что гонка была сложная и очень напряженная.

- Все вновь решил последний рубеж, где я допустила промах, – сказала после финиша Екатерина Мошкова. – Но на трассе удалось сократить небольшое отставание и выиграть. Рада, что выиграла третье золото!

Екатерина Мошкова завоевала третье "золото" на Студенческих играхФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Екатерина признается, что не рассчитывала завоевать столько наград. Хотя изначально понимала, что состав российской команды очень сильный. Ведь спортсменам пришлось пройти серьезный отбор, чтобы попасть на Зимнюю универсиаду – 2019. Конкуренция была очень высокая и поэтому выиграть столько наград – большая честь.

Ее соперница Елизавета Каплина тоже довольная своим результатом. Ведь она не допустила ни одного промаха.

- Это моя первая медаль на Студенческих играх! – говорит Елизавета. - Начала гонку спокойно, старалась держаться за девчонками. Немного поторопилась на первой стрельбе стоя, а в остальном своим выступлением довольна.

«Бронзу» завоева Елена Чиркова. А вот Наталью Гербулову дисквалифицировали за неправильное прохождение штрафного круга.