Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в Красноярском крае

Весна в Красноярском крае выдалась не по-сибирски ранней. Обычно ведь у нас и март – можно сказать, зимний месяц. Но не в этот году, говорит главный синоптик краевого Гидрометцентра Владимир Еремин.

- Вообще, у нас в марте нередки 30-градусные морозы и сильные ветра, - рассказал в пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск Владимир Еремин. – Но в этом году погода для первого весеннего месяца складывается вполне благоприятно: слабые отрицательные температуры по ночам, до минус 7 градусов, и до плюс 7-8 градусов – днем. Ветров не ожидается в связи с тем, что сейчас регион находится в зоне повышенного атмосферного давления. Для спортсменов и гостей города, думаю, условия идеальные.

Потепление началось с середины февраля – о тенденции, к слову, синоптики предупреждали еще в начале прошлого месяца. И она сохранится.

- Интервал колебания среднесуточной температуры в марте превышает норму на 3-4 градуса, - говорит Владимир Еремин. - Днем (и даже в течение ближайшей недели такое возможно) может быть до плюс 10 градусов, ночью – минус 7 – 10 градусов. Тепло идет из Средней Азии и охватывает весь регион.

На Таймыре и в Эвенкии метеорологи также обещают устойчивое потепление. Так что, прощайте 50-градусные морозы! Положительных температур, правда, здесь пока не будет. Однако минус 10 по ночам в начале марта для Севера - весьма ощутимо, днем среднесуточные температуры будут достигать минус 6 – 11 градусов.

- В северных районах большой снежный покров, который также необходимо учитывать, - пояснил Еремин. - Что касается центральных районов края, Красноярска и прилегающих территорий, тенденция к потеплению продолжит крепнуть. 6 марта возможно прохождение холодного фронта, и температура воздуха понизится, однако незначительно.

Обильных осадков синоптики также не ожидают.

КОНКРЕТНО

Первая декада марта: по ночам до минус 5 – 10 градусов; днем – плюс 5-10 градусов.

Вторая декада: ночью минус 3 – 7 и плюс 3 – 7 днем

Третья декада: сохранится тенденция и температурный разбег второй декады марта.