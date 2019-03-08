Буренки на стиле. К 8 марта коровам сделали модный маникюр под музыку Вивальди

Спорим, немногие знают, но коровий принт – главный тренд 2019 года. Поклонниками забавной животной расцветки стали даже королевские особы. Незатейливый узор – как на коровьих боках – можно увидеть на платьях, сумочках, ногтях.

А в Сибири – все с точностью до наоборот. Девушки не щеголяют с коровьим принтом на ногтях. Зато модный маникюр к 8 марта сделали буренкам. Да не просто так! А под классическую музыку.

Импровизированный салон красоты запустили прямо на ферме. А точнее – племзаводе Краснотуранского района. Чтобы пестрые клиентки не капризничали, пришлось обвязать их специальным крепежом. И дело пошло!

Сначала мастер ювелирно шлифует копытца с помощью болгарки. Убирает все лишнее, чтобы лучше лег «лак». Кстати, он самой актуальной расцветки – синего цвета. Смешан из медного купороса и особой мази. Так что буренки будут на стиле.

Клиентки весьма привередливы. Поэтому для релакса в салоне-ферме саундтрек выбрали соответствующий - мелодии Вивальди и Моцарта.

Вот как все было. Фото: "Енисей".

- И коровы так разохотились, это надо было видеть, - рассказали работники фермы нашим коллегам с телеканала «Енисей». – Стояли по стойке смирно. Но что было, когда музыку остановили, хотели добавить треков! Они повскакивали, затребовали добавки. Угомонились только, когда зазвучал их любимый Моцарт.

Кстати, на племзаводе говорят: маникюр коровам нужен не только для красоты. Он защищает копыта, а, значит, и ноги.

А у здоровых животных и молоко целебное. Не зря же местные буренки дают его гораздо больше, чем в среднем по краю. Как будто благодарят за уход. К слову, маникюр им делают регулярно, не только по праздникам. А уж к 8 марта – непременно, как пропустить такой повод?

За помощь в подготовке публикации благодарим телеканал «Енисей».