Эстафета огня Универсиады-2019 1 марта в Красноярске: прямая онлайн трансляция

Этого события Красноярск ждал долгих пять лет. И сегодня, 1 марта, огонь Всемирной зимней универсиады-2019, наконец-то, в Красноярске. 70 факелоносцев и 11 километров (от Сибирского федерального университета до острова Татышев) – Эстафета огня пройдет по шести центральным улицам города. Шествие продлится с 12.00 до 14.45 и завершится церемонией зажжения городской чаши огня на Татышеве. Участники эстафеты смогут прикоснуться к пламени Универсиады совсем ненадолго: каждый будет нести его всего по 150 - 200 метров. Среди факелоносцев – известные красноярцы: ректор СФУ Владимир Колмаков, спортсмены Павел Якимов (зимний триатлон) и Ольга Спирина (полиатлон), общественница Надежда Болсуновская.

Напомним, Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла по центральным улицам и площадям 30 городов России. Свое движение к Красноярску огонь Универсиады начал в Москве 20 сентября 2018 года. Официальное открытие ХХIХ Всемирной зимней универсиады состоится 2 марта в 20 часов 19 минут в «Платинум Арене».