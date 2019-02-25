В одном из лицеев Красноярска появился кабинет Алексея Клешко

В лицее № 9 «Лидер» появился кабинет имени Алексея Клешко. В память об известном красноярском политике открылся класс истории, а на дверях – специальная табличка. Кабинет сам по себе интересен тем, что представляет собой музей. В нем собраны более сотни экспонатов из истории города, начина с 17 века и по наши дни. Напомним, что вице спикер Заксобрания края Алексей Клешко трагически погиб 19 ноября 2018 года.

Здесь выставлены старинная карта города, дореволюционные деньги, газеты, исторические костюмы. Учителя истории собрали макет малого острога со Спасской, Быковской, Угольной, Водяной и Качинской башнями. На территории острога также «построили» конюшню, продуктовый склад, баню, колодец и избушку казаков, - рассказали в пресс-службе управления образования.

В кабинете истории собраны интересные документы. Фото: пресс-служба управления образования Красноярска

В экспозиции представлен паспорт подданного Российской империи, от которого, к сожалению, сохранилась только обложка, а также аттестат выпускницы женской гимназии Пелагеи Алексеевны Белогуровой. Документ давал девушке право заниматься учительской деятельностью на дому. Выпускницы гимназии работали гувернантками в купеческих семьях.

Педагогам также удалось найти весы и склянки из старейшей аптеки Красноярска, которая открылась в 1896 году по ходатайству Общества врачей Енисейской губернии. В музее также представлены предметы быта зажиточных семей – звонки и колокольчики для вызова слуг, солонки, подстаканники, керосиновые лампы, конфетницы, совки для сыпучих продуктов, зеркала, свечные гасильники.

Посмотреть, какими раньше были деньги, всегда интересно. Фото: пресс-служба управления образования Красноярска

Пространство музея включено в образовательную деятельность. Здесь проводятся экскурсии, уроки, вебинары, семейные чтения, мастер-классы и многое другое.

- Во время одного из визитов в наш лицей мы говорили с Алексеем Михайловичем о музеях, - отмечает директор лицея Ирина Осетрова. - Он тогда сказал, что в Красноярске много замечательных музеев, а вот такого, который был бы посвящен истории города - нет. Алексей Михайлович предложил сделать кабинет истории в лицее. Он очень хотел, чтобы история Красноярска жила в стенах школы. Мы реализовали его идею. Вместе с детьми и родителями единогласно решили присвоить кабинету имя Алексея Михайловича Клешко.