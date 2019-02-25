Первый капитальный мост через Енисей в Красноярске. Его начали строить в 1956 году. Возведение моста проходило при помощи уникального на тот момент метода – кессонного. Чтобы проводить работы на дне реки, под воду опускали большой железобетонный колокол, внутри которого были люди. Их смена длилась всего четыре часа, дольше находиться внутри колокола было попросту опасно.

Полусводы переправы устанавливали при помощи плавучих опор (без опор страховочных), а до нужного места доставляли по воде теплоходами. Именно за использование этой уникальной технологии Коммунальный мост навсегда вошел в историю не только российского и советского, но и зарубежного мостостроения. Также наш мост занесли в справочник ЮНЕСКО.

Коммунальный мостФото: Мария ЛЕНЦ

Мост открыли в 1961 году, и он стал настоящим символом Красноярска. Когда в России выпускали десятирублевые купюры с видами нашего города, туда, среди других узнаваемых красноярских достопримечательностей нанесли и Коммунальный мост.

Где находится: соединяет левый и правый берега Енисея, от Театральной площади (остановка «Театр оперы и балета») до Предмостной площади.