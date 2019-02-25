Самая известная Триумфальная арка находится в Париже. Есть такие достопримечательности и в других городах Европы. Красноярская арка по сравнению с ними, конечно, очень молода, ее открыли в 2003 году, в честь 375-летия Красноярска (она, кстати, так и называется – «В честь 375-летия Красноярска»). Но авторы этого проекта вложили в него сакральный смысл.

Именно на месте, где сейчас стоит арка, предположительно, впервые высадились казаки, основавшие острог, ставший позже Красноярском. А в годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт сибиряки. Арка считается символом Красноярска – историческими вратами города и памятником жителям края, отдавшим свою жизнь за Родину

Где находится: вход на площадь Мира со стороны проспекта Мира