2019-02-26T14:04:54+03:00
Общество

Триумфальная арка

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Триумфальная арка на площади МираТриумфальная арка на площади МираФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Самая известная Триумфальная арка находится в Париже. Есть такие достопримечательности и в других городах Европы. Красноярская арка по сравнению с ними, конечно, очень молода, ее открыли в 2003 году, в честь 375-летия Красноярска (она, кстати, так и называется – «В честь 375-летия Красноярска»). Но авторы этого проекта вложили в него сакральный смысл.

Именно на месте, где сейчас стоит арка, предположительно, впервые высадились казаки, основавшие острог, ставший позже Красноярском. А в годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт сибиряки. Арка считается символом Красноярска – историческими вратами города и памятником жителям края, отдавшим свою жизнь за Родину

Где находится: вход на площадь Мира со стороны проспекта Мира

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Достопримечательности Красноярска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
По будням с вечера и до полуночи: в Красноярске утвердили график работы подсветки зданий и сооружений
В Красноярске пес, которого хозяин в мороз бросил умирать на улице, ищет дом
По росту цен на «квадрат» в новостройках Красноярск обогнал столицы
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
Из терминала красноярского аэропорта экстренно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников
Отцы Красноярска вместе с инспекторами ДПС вышли патрулировать дороги возле школ
Чистить, мыть, ремонтировать: в Красноярске приводят в порядок остановки и дорожные знаки
Красноярские школьницы придумали, как избавить мусоропроводы в подъездах от запаха
Tele2 стала базовым оператором в аэропорту Красноярск
Красноярский скелетонист Александр Третьяков – дважды чемпион Кубка мира в общем зачете