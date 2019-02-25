Железнодорожный вокзал Красноярска

6 декабря 1895 года в Красноярск прибыл первый поезд. К этому времени в городе уже было готово небольшое каменное здание железнодорожного вокзала.

Во второй половине XX века старый вокзал уже не мог вместить всех пассажиров, и в 1961 году здесь построили новое здание. В 2003 году вокзал закрыли на масштабную реконструкцию. Длилась она около года, за это время площадь вокзала увеличили почти в два раза, а облик сделали более современным и красивым.

Где находится: улица 30 июля, 1