2019-02-26T14:59:49+03:00
Общество

Железнодорожный вокзал Красноярска

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Железнодорожный вокзал КрасноярскаЖелезнодорожный вокзал КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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6 декабря 1895 года в Красноярск прибыл первый поезд. К этому времени в городе уже было готово небольшое каменное здание железнодорожного вокзала.

Во второй половине XX века старый вокзал уже не мог вместить всех пассажиров, и в 1961 году здесь построили новое здание. В 2003 году вокзал закрыли на масштабную реконструкцию. Длилась она около года, за это время площадь вокзала увеличили почти в два раза, а облик сделали более современным и красивым.

Где находится: улица 30 июля, 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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